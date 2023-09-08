Мгновенно зафиксирует отторжение. Ученые создали датчик, следящий за пересаженными почками

Для многих пациентов переживших пересадку органов, главным страхом, не дающим спать по ночам, является его отторжение организмом, но ученые создали устройство, которое уберет эту тревогу.

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Для тех, кому была пересажена почка, желание узнать о своем состоянии без очередей на запись к врачам скоро может стать реальностью, убрав риск отторжения. Исследователи разработали небольшой датчик, размещающийся на кончике пальца, который может предупредить об отторжении почки на несколько недель раньше, чем традиционные методы, потенциально спасая жизнь, пишет New Atlas.

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Для начала давайте разберемся в сути проблемы. Даже после успешной трансплантации почки, часто сохраняется риск отторжения нового органа организмом. Раннее выявление этой проблемы имеет решающее значение; больше времени на ее решение может избавить пациента от необходимости проходить еще одну длительную процедуру трансплантации и спасти ему жизнь. В настоящее время период ожидания новой почки в среднем составляет от трех до пяти лет.

Здоровье пересаженной почки обычно контролируется с помощью анализов крови. Однако иногда эти анализы могут давать нечеткие результаты из-за не связанных с ними факторов. Другой метод – биопсия, что подразумевает под собой забор тканей у пациента, имеет свои недостатки: он инвазивен и сопряжен с такими рисками, как инфекции, боль и возможное повреждение близлежащих тканей.

Теперь представьте себе, что в вашей почке установлена камера наблюдения, которая всегда следит за малейшими признаками неблагополучия. Это крошечное устройство размером всего 0,3 см х 0,7 см удобно размещается на почке. Оно отслеживает изменения температуры, которые могут свидетельствовать о первых признаках отторжения, и по беспроводной связи отправляет сигнал на телефон или планшет, если встроенной система что-то кажется не так.

Многим такой постоянный мониторинг помогает успокоиться, ведь это убирает пугающую неопределенность. Доктор Лоренцо Галлон, руководитель исследования, отметил, что многие реципиенты трансплантатов испытывают постоянную тревогу, постоянно беспокоясь о здоровье своего нового органа. Данное устройство может в некоторой степени снять эту тревогу, тем самым помогая успокоить организм, что тоже положительно скажется на здоровье.

Специалисты Северо-Западного института обратили внимание именно на температуру, поскольку она является отличным ранним индикатором отторжения трансплантата. Когда организм начинает отторгать орган, это, как правило, приводит к воспалению, что влечет за собой повышение температуры. В их исследованиях повышение температуры всего на 0,6°C могло указывать на приближающееся отторжение.

Этот датчик работает в паре с небольшим электронным компонентом и питается от плоской батареи, которая передает данные по Bluetooth на соседние устройства. Все эти детали заключены в мягкий биосовместимый пластик, что исключает повреждение чувствительных тканей почки. Еще более интересным представляется то, как устройство удерживается на месте. Помещенный под почечную капсулу, защитный слой вокруг почки, прибор остается надежно закрепленным даже при движениях тела.

Несмотря на многообещающие перспективы, новая технология требует более глубоких исследований и испытаний на людях для выяснения побочных эффектов в долгосрочной перспективе. Исследователи намерены разработать вариант с перезаряжаемой батареей, что позволит использовать устройство в течение всей жизни. Есть даже надежда, что эта концепция может быть адаптирована для трансплантации других органов.

Чтобы подчеркнуть потенциальное влияние этого исследования на трансплантологию, вспомним доктора Хоакина Бриеву, одного из его участников, которому самому была пересажена почка. Он рассказал о постоянно присутствующей тревоге по поводу возможного отторжения почки. "С помощью этого устройства, — сказал он, — можно уловить любые внезапные изменения в пересаженной почке и обнаружить острое отторжение, которое в настоящее время не дает никаких предупредительных сигналов".

Одним словом, пока работа по доведению устройства до итогового варианта еще только начинается, но этот крошечный датчик может вскоре стать для многих большим героем, вселяющим уверенность и дающим шанс на лучшие результаты после трансплантации почки.

Ранее Фокус писал об успешной пересадке модифицированных почек человеку. Сделав смелый скачок на пути к преодолению острой нехватки человеческих донорских почек ученые достигли важной вехи в ксенотрансплантации, успешно пересадив генетически модифицированные свиные почки пациенту с мертвым мозгом.

Также Фокус писал о том, что ученым удалось сделать самые подробные снимки почек, кишечника и плаценты человека. Задокументировав наши важные и малоизученные органы на клеточном уровне, ученые представили миру самые подробные карты наших органов, когда-либо составленные.

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