Смертельно небезпечному ризику піддаються мільйони: червоне м'ясо пов'язали з розвитком діабету

Червоне м'ясо — популярний продукт і присутнє в безлічі страв, але ризик розвитку діабету 2 типу у людей, які вживають його, може досягати 62%.

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У недавньому дослідженні, проведеному експертами Гарвардського університету в галузі громадської охорони здоров'я, було виявлено помітний зв'язок між споживанням червоного м'яса та підвищеним ризиком розвитку діабету 2 типу. Це не перший випадок, коли стейки і бургери опиняються під пильною увагою, але нове дослідження лише підтверджує попередні дані: більша кількість червоного м'яса, особливо оброблених сортів, пов'язана з більш високими шансами розвитку цього хронічного захворювання, пише Yahoo!

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Результати нового дослідження, виражені в цифрах, вельми красномовні. У тих, хто вживав найбільше червоного м'яса, ризик розвитку діабету був на 62 % вищим, ніж у їхніх однолітків, які віддають перевагу рослинній їжі. Кожна додаткова порція переробленого червоного м'яса на день була пов'язана зі збільшенням ризику майже на 50 %. У світлі цих даних дослідники виступають за дієту з обмеженим споживанням червоного м'яса відповідно до наявних дієтичних рекомендацій.

Чому ж це важливо для нас? Подумайте ось про що: в середньому, люди споживають близько 27 кілограмів яловичини на рік. У поєднанні зі зростаючими світовими показниками діабету другого типу і пов'язаних з ним ускладнень, таких як хвороби серця і нирок, наслідки для особистого і громадського здоров'я досить значні. Не кажучи вже про те, що виробництво м'яса робить помітний негативний внесок у розв'язання екологічних проблем, включно з прискоренням зміни клімату.

Наші тарілки і планета тільки виграють, якщо ми звертатимемо увагу на якість того, що ми їмо Фото: Unsplash

Дослідження показує, що перехід на рослинну їжу може істотно знизити ризик розвитку діабету 2 типу. Замінивши лише одну порцію м'яса на горіхи або бобові ми зможемо знизити ризик розвитку хвороби на 30%. Крім особистого здоров'я, перехід на рослинну дієту може також полегшити наш екологічний слід, значно скоротивши забруднення навколишнього середовища сільськогосподарською продукцією.

Це дослідження зовсім не вимагає введення глобальної обітниці вегетаріанства, воно лише підкреслює поміркованість і різноманітність у нашому раціоні. Прагнення до вживання приблизно однієї порції червоного м'яса на тиждень може стати збалансованим підходом, що дає змогу зміцнити здоров'я і зробити позитивний внесок в екологічну стійкість нашого світу. У міру розвитку технологій і вивчення їжі, яку ми вживаємо, стає зрозумілим, що і наші тарілки, і планета тільки виграють, якщо ми звертатимемо увагу не тільки на кількість, а й на якість того, що ми їмо.

Раніше Фокус писав про швидке надходження штучного м'яса в продаж у США. Дедалі більше країн дають зелене світло штучно вирощеному м'ясу як більш екологічній і гуманній альтернативі традиційним методам виробництва.

Також Фокус писав про схрещування генів свині з бобами, які почали виробляти справжній свинячий білок. Змінивши ДНК соєвих бобів для виробництва свинячого білка, компанія виробила продукт, багатий, фактично справжнім, свинячим білком, який стирає межі між рослиною і м'ясом.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.