Популярність дубайського шоколаду у TikTok призвела до дефіциту фісташок в світі

Популярність дубайського шоколаду в соцмережах призвела до світової кризи поставок фісташок та спричинила різке зростання цін і дефіцит цього горіха.

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Про це пише видання Financial Times. Зазначається, що десерт існує з 2021 року, однак став популярним він у 2024 році після вірусного успіху плиток від еміратського бренду FIX — тоді виробники шоколаду масово скуповували фісташки.

Запаси фісташок вже скорочувалися після невдалого врожаю минулого року у США, провідному експортері горіхів. Однак саме ажіотаж навколо дубайского шоколаду ціни на ядра фісташок підскочили з 7,65 доларів за 0,45 кг рік тому до приблизно 10,30 доларів за ту ж кількість горіхів зараз.

"Фісташковий світ на даний час фактично виснажений… Пропозицій було не так багато, тому, коли зʼявився дубайський шоколад, і шоколатьє скупили всі ядра, які їм попалися… це залишило решту світу в дефіциті", — сказав представник горіхового трейдера CG Hacking Джайлс Хакінг.

За даними митної служби Ірану, другого за величиною виробника у світі, за шість місяців до березня 2025 року він експортував до ОАЕ на 40% більше фісташок, ніж за всі 12 місяців до цього. Через надлишок стали доступні різні побічні продукти, такі як фісташкова олія та паста, які можна було використовувати в широкому спектрі продуктів на основі фісташок.

Слід зазначити, що ажіотаж навколо фісташок, головного інгредієнта для начинки трендових ласощів, провокує серйозні наслідки для довкілля. Зокрема, постійний світовий попит змушує все більше і більше фермерів вирощувати фісташки. Цим деревам потрібно багато води, що може призвести до посухи.

Раніше експерти попереджали, що дешеві версії шоколаду з Дубая можуть містити канцерогенні хімікати, пальмову олію та навіть токсини з цвілі. Існують навіть побоювання, що вживання таких ласощів також здатне викликати рак.