Популярность дубайского шоколада в TikTok привела к дефициту фисташек в мире

Популярность дубайского шоколада в соцсетях привела к мировому кризису поставок фисташек и вызвала резкий рост цен и дефицит этого ореха.

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Об этом пишет издание Financial Times. Отмечается, что десерт существует с 2021 года, однако стал популярным он в 2024 году после вирусного успеха плиток от эмиратского бренда FIX — тогда производители шоколада массово скупали фисташки.

Запасы фисташек уже сокращались после неудачного урожая прошлого года в США, ведущем экспортере орехов. Однако именно из-за ажиотажа вокруг дубайского шоколада цены на ядра фисташек подскочили с 7,65 долларов за 0,45 кг год назад до примерно 10,30 долларов за то же количество орехов сейчас.

"Фисташковый мир в настоящее время фактически истощен... Предложений было не так много, поэтому, когда появился дубайский шоколад, и шоколатье скупили все ядра, которые им попались... это оставило остальной мир в дефиците", — сказал представитель орехового трейдера CG Hacking Джайлс Хакинг.

По данным таможенной службы Ирана, второго по величине производителя в мире, за шесть месяцев до марта 2025 года он экспортировал в ОАЭ на 40% больше фисташек, чем за все 12 месяцев до этого. Из-за избытка стали доступны различные побочные продукты, такие как фисташковое масло и паста, которые можно было использовать в широком спектре продуктов на основе фисташек.

Следует отметить, что ажиотаж вокруг фисташек, главного ингредиента для начинки трендовых лакомств, провоцирует серьезные последствия для окружающей среды. В частности, постоянный мировой спрос заставляет все больше и больше фермеров выращивать фисташки. Этим деревьям нужно много воды, что может привести к засухе.

Ранее эксперты предупреждали, что дешевые версии шоколада из Дубая могут содержать канцерогенные химикаты, пальмовое масло и даже токсины из плесени. Существуют даже опасения, что употребление такого лакомства также способно вызвать рак.