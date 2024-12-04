Темная сторона дубайского шоколада: как бум на фисташки ведет к экологической катастрофе

Дубайский шоколад стал главным кулинарным трендом. Но фисташки для его начинки выращивать сложно и бум на эти орехи ведет к серьезным последствиям для окружающей среды.

Дубайский шоколад уже несколько месяцев сводит с ума весь мир. И конца потребительскому безумию не видно. Люди готовы стоять в очередях по несколько часов, чтобы купить заветные плитки шоколада с фисташковой начинкой и снять с ними видео для TikTok. Но ажиотаж вокруг фисташек, главного ингредиента для начинки трендового лакомства, провоцирует серьезные последствия для окружающей среды. Об этом пишет NZZ.

Километровая очередь за дубайским шоколадом

Будь то круассан, тирамису или просто крем – фисташки уже давно пользуются большой популярностью. Из-за этого зеленое золото становится дефицитным и вскоре станет дороже: спрос резко возрос во всем мире, говорят эксперты по сырью на отраслевом портале Mundes Agri. Посевная площадь фисташковых деревьев растет, но они требуют слишком много воды.

Где растут фисташки и откуда их импортируют

Плод фисташки вера, как ботанически называют это лиственное дерево, ошибочно принимают за орех, хотя, как и кешью и миндаль, это костянка. Фисташковые деревья вырастают до десяти-пятнадцати метров в высоту и могут жить несколько сотен лет.

Фисташки Фото: Freepik

Дикие фисташки растут на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. Фисташку специально выращивали с древних времен, и люди всегда ценили ее высокую пищевую ценность. Фисташки полезны и вкусны, а также почитаются как лекарство, хотя научных подтверждений этому мало. Ясно одно: в нем много полиненасыщенных жиров, много белка, магния, витаминов и антиоксидантов. Кажется, что ажиотаж вокруг здоровья в наши дни сделал возможным ажиотаж вокруг фисташек. Фисташки пришли в Европу вместе с Александром Македонским. Когда он завоевал Персию в четвертом веке до нашей эры, он привез этот фрукт на свою родину при императоре Тиберии, и он распространился в Италию и Испанию. В Новом Свете фисташки появились в 19 веке.

Сегодня Калифорния является основным производителем фисташек: более половины всех фисташек, собираемых в мире, поступает из Золотого штата. Америка уже давно заменила Иран в качестве крупнейшего экспортера. Также фисташки выращивают в Индии, Турции и Сирии. Фисташки европейского происхождения встречаются редко.

Сбор фисташек в США Фото: Getty Images

Так, Швейцария, один из крупнейших производителей шоколадных конфет, импортирует почти тысячу тонн фисташек каждый год: в скорлупе – из США, очищенных – из Ирана. "Иранские фисташки — это Роллс-Ройс", — говорит Сэмюэл Пейер, технолог пищевой компании Sanfrut в Штефе.

Самая большая в мире зона выращивания расположена вокруг иранских городов Керман и Рафсанджан, вторая по величине — в южной Калифорнии в долине Сан-Хоакин. Оба региона идеально подходят для выращивания фисташковых деревьев, которым подходит пустынный климат с жаркими днями и прохладными ночами.

Большим преимуществом является то, что фисташковые деревья не зависят от опылителей. Пыльцу переносят не пчелы, а ветер. Мужские деревья служат поставщиками пыльцы и сажаются преимущественно под женскими деревьями. Опыление начинается в середине марта и заканчивается в начале апреля.

Фисташковая ферма в Иране

Фисташки растут гроздьями из десяти-двадцати близко расположенных овальных плодов. Под мякотью находится тонкая деревянная оболочка, напоминающая слоновую кость. Сначала она мягкая, но твердеет при контакте с воздухом. И в ней находится ярко-зеленое зернышко, собственно фисташка.

В конце сентября спелые плоды собирают машинным способом и сразу перерабатывают. Скорость является ключом к предотвращению образования афлатоксинов — главного врага выращивания фисташек.

Чтобы фисташковое дерево дало хороший урожай, требуется семь лет. Это до сих пор озадачивает ботаников. По неизвестным причинам деревья, посаженные в разное время "согласуются". В Иране урожай в нечетные годы обычно выше, чем в четные. В США четные годы дают самые высокие урожаи.

Выращивание фисташек ведет к засухе

Растущий мировой спрос заставляет все больше и больше фермеров выращивать фисташки. За последние десять лет объем урожая увеличился более чем в два раза и сейчас составляет более миллиона тонн. У фисташковых деревьев есть еще одно преимущество, которое делает выращивание в засушливых районах особенно привлекательным: они лучше многих других культур переносят засуху. Они могут дольше преодолевать засушливые периоды, поскольку их корни уходят на глубину до 15 метров. И они по-прежнему продуктивны даже спустя многие десятилетия.

Тем не менее, фисташковым деревьям нужно много воды. Воды, которой нет в пустыне, где они лучше всего себя чувствуют. Фисташковое дерево требует 1300 литров за сезон, что делает фисташки одной из самых водоемких культур в мире. Они потребляют в пять раз больше воды, чем авокадо, и значительно больше, чем миндаль, который является одной из самых "жаждущих" культур.

Мода на Дубайский шоколад ведет к засухе Фото: Instagram FIX Dessert Chocolatier

Высокоурожайное выращивание в полупустыне возможно только благодаря интенсивному орошению. И это несмотря на то, что большинство полей сегодня снабжаются капельным орошением.

Долгое время все было по-другому. По сей день существуют регионы, где поля регулярно заливаются водой для орошения жаждущих плантаций. Расход воды там существенно выше. Эта технология орошения работает хорошо до тех пор, пока засуха не уничтожит ценный ресурс и устойчивые к засухе деревья не погибнут от голода.

Экологические последствия еще более серьезны в регионах, где деревья орошаются грунтовыми водами. Во время засухи фермеры безжалостно выкачивают остатки воды из-под земли на поля. Чрезмерная эксплуатация привела к настоящему водному кризису, особенно в Иране. Реки, озера и поймы высохли, а грунтовые воды засолились. Пострадала и Калифорния, которая страдает от исключительной засухи с 2014 года. Здесь теперь более строго регламентируется выращивание с использованием грунтовых вод.

Самая большая проблема с выращиванием фисташек заключается в том, что, как предсказывают исследователи климата, в будущем водные ресурсы в регионах выращивания будут становиться все более скудными. Фермерам приходится обходиться меньшими средствами, но они расширяют посевные площади. "В этом отношении было бы более разумно использовать вкусные фисташки, чем превращать их в декадентский шоколад", — отмечает Пейер.

Очереди за дубайским шоколадом Фото: The National

Напомним, любителей шоколада ждет еще один удар. Гана, второй по величине производитель какао в мире, намерена отложить поставку до 350 000 тонн бобов на следующий сезон из-за плохих урожаев. И это еще больше усугубит состояние дел в кондитерской индустрии.