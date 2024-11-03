Мегаполіси буде не впізнати: вчені розповіли, як COVID-19 змінить вигляд багатьох міст

Хоча пандемія COVID-19 завершилася вже відносно давно, її наслідки продовжують спливати як у нашому особистому житті, так і на більш глобальних рівнях. Так, учені вважають, що вона назавжди змінить те, як будуватимуться та розвиватимуться великі міста.

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Нове дослідження показує, що навіть через роки після початку і завершення пандемії COVID-19 багато жителів проводять вдома значно більше часу, ніж до неї, що може призвести до змін у структурі міст і міських районів. Отже, небезпечний вірус, який паралізував життя на планеті на деякий час, не тільки перебудував наші графіки і звички, але буквально може перекроїти міста, пише Cosmos.

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У нещодавньому дослідженні, опублікованому в Journal of the American Planning Association, повідомляється, що ще 2023 року люди проводили поза домом приблизно на 51 хвилину менше часу, ніж до 2020 року. Крім того, час щоденних поїздок скоротився приблизно на 12 хвилин, що свідчить про зниження залежності від транспорту під час виконання роботи та доручень. У дослідженні проаналізовано дані понад 34 000 учасників Американського опитування про використання часу за 2019, 2021, 2022 і 2023 роки. Цей масштабний аналіз засвідчив, що початкові зміни, які відбулися 2021 року, а саме різке скорочення позадомашніх занять і поїздок, здебільшого збереглися.

Учасники стали витрачати менше часу на 10 із 12 видів діяльності поза домом, включно з культурними заходами, покупками і поїздками на роботу, водночас збільшивши час на 13 із 16 видів діяльності вдома, як-от фізичні вправи і віддалена робота. Автори дослідження підкреслюють, що такі зміни в поведінці можуть призвести до перебудови міського планування, припускаючи потенційний відхід від орієнтованих на бізнес міських центрів на користь просторів, призначених для задоволення житлових потреб і відпочинку.

Автори також припускають, що зі зменшенням кількості людей, які щодня здійснюють поїздки на роботу, міста можуть зосередитися на тому, щоб стати центрами споживання, розваг і відпочинку, а не виробництва. "Містобудівники можуть підтримати це економічне зрушення, переглянувши плани землекористування, щоб зменшити кількість офісів і пов'язаних із ними комерційних об'єктів", — ідеться в дослідженні, і натомість науковці закликають віддати перевагу багатоквартирному житлу та місцям відпочинку.

Дослідження також виступає за переосмислення транспортної політики, оскільки традиційні інвестиції в міські магістралі та розширення приміських залізниць можуть виявитися вже не такими необхідними, якщо піковий попит на поїздки продовжить знижуватися. Замість цього вчені стверджують, що ресурси можуть бути переспрямовані на підвищення безпеки пішоходів і велосипедистів і підтримку транспорту для малозабезпечених груп населення, що дасть змогу ефективніше задовольняти мінливі потреби міських жителів.

Якщо ця тенденція збережеться, у містах може збільшитися кількість невеликих щільних житлових комплексів, яким надають перевагу молоді жителі з низьким рівнем доходу, яким вигідно мати доступ до міських зручностей без необхідності їздити на роботу. Міста дедалі більше орієнтуватимуться на громадський спосіб життя, приділяючи більше уваги громадським просторам, пішохідній інфраструктурі та безпеці, вважають дослідники.

Нещодавнє опитування Pew Research Center також засвідчило, що багато американців, як і раніше, віддають перевагу гібридним або віддаленим формам роботи, до того ж майже 60% співробітників, які мають можливість віддаленого доступу, віддають перевагу таким моделям. Цей зсув у бік гнучкого графіка роботи в поєднанні зі зниженням активності поза домом підтверджує висновки дослідження про потенційні довгострокові зміни в міській інфраструктурі через минулу пандемію.

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