"Найстрашніше для нас": докторка наук розповіла, чи призведе хвороба Х до нової пандемії

За словами Ольги Голубовської, ВООЗ уже оголосила надзвичайну ситуацію через мавпячу віспу. Річ у тім, що хвороби, які передаються від тварини до людини, є найнебезпечнішими.

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Світ почав готуватися до нової загадкової хвороби Х, яка може призвести до більш глобальних наслідків, ніж свого часу коронавірус. Докторка медичних наук і професорка Ольга Голубовська в інтерв'ю Obozrevatel розповіла, чи справді це може призвести до нової світової пандемії.

За її словами, під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі вже обговорювали хворобу Х і мова може йти як про пташиний грип, так і про мавпячу віспу, а наслідки від цього колосальні.

"Усе може бути. Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію, пов'язану з цим захворюванням", — заявила Ольга Голубовська.

Окремо інфекціоністка погодилася з попереднім прогнозом Комітету з моніторингу та прогнозування ризиків для здоров'я Франції. Там ішлося про те, що найнебезпечнішими хворобами, які загрожують на поточний момент людству, є ті, що передаються від тварини до людини і навпаки. Ця загроза зберігатиметься найближчі 5 років, як мінімум.

"Звичайно. Зоонози — захворювання, які передаються від тварин до людини, — це найстрашніше для нас. Наприклад, одна з хвороб, яка теж обговорюється як можлива хвороба X, — це пташиний грип. Ним птахи хворіють. Можуть заразитися фермери при тісному контакті. Слава богу, від людини до людини цей вірус не передається. Але якщо станеться мутація, то середня летальність від пташиного грипу у світі становить 52%. Це страшні цифри, але в нас є противірусні препарати", — підсумувала Ольга Голубовська.

Нагадаємо, 14 вересня повідомлялося, що вчені попередили світові організації про нову глобальну загрозу, яка може призвести до катастрофи. Стійкість бактерій до антибіотиків уже не один рік нависає над світом як серйозна загроза. Однак приділяючи їй усю увагу, ми може пропустити появу не менш небезпечних загроз для людства, вважають учені.