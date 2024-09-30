"Самое страшное для нас": доктор наук рассказала, приведет ли болезнь Х к новой пандемии

По словам Ольги Голубовской, ВОЗ уже объявила чрезвычайную ситуацию из-за обезьяньей оспы. Все дело в том, что болезни, которые передаются от животного к человеку, являются самыми опасными.

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Мир начал готовиться к новой загадочной болезни Х, которая может привести к более глобальным последствиям, нежели в свое время коронавирус. Доктор медицинских наук и профессор Ольга Голубовская в интервью Obozrevatel рассказала, действительно ли это может привести к новой мировой пандемии.

По ее словам, во время Всемирного экономического форума в Давосе уже обсуждали болезнь Х и речь может идти как про птичий грипп, так и про обезьянью оспу, а последствия от этого колоссальные.

"Все может быть. Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию, связанную с этим заболеванием", — заявила Ольга Голубовская.

Отдельно инфекционистка согласилась с предварительным прогнозом Комитета по мониторингу и прогнозированию рисков для здоровья Франции. Там шла речь о том, что самыми опасными болезнями, которые угрожают на текущий момент человечеству, являются те, которые передаются от животного к человеку и наоборот. Эта угроза будет сохраняться ближайшие 5 лет, как минимум.

"Конечно. Зоонозы — заболевания, которые передаются от животных к человеку, — это самое страшное для нас. Например, одна из болезней, которая тоже обсуждается как возможная болезнь X, — это птичий грипп. Им птицы болеют. Могут заразиться фермеры при тесном контакте. Слава богу, от человека к человеку этот вирус не передается. Но если произойдет мутация, то средняя летальность от птичьего гриппа в мире составляет 52%. Это страшные цифры, но у нас есть противовирусные препараты", — подытожила Ольга Голубовская.

Напомним, 14 сентября сообщалось, что ученые предупредили мировые организации о новой глобальной угрозе, которая может привести к катастрофе. Устойчивость бактерий к антибиотикам уже не один год нависает над миром в качестве серьезной угрозы. Однако уделяя ей все внимание, мы может пропустить появление не менее опасных угроз для человечества, считают ученые.