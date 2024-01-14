У 20 разів більше смертей: світ готується до нової загадкової пандемії "Хвороби X"

Термін "Хвороба Х", який з'явився кілька років тому, використовують науковці для заохочення розроблення контрзаходів, включно з вакцинами і тестами, які можна буде використовувати в разі майбутнього спалаху захворювання.

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На Всесвітньому економічному форумі в Давосі, який пройде з 15 до 19 січня, обговорять можливе виникнення пандемії гіпотетичної хвороби, що дістала назву "Хвороба Х", як ідеться на сайті заходу.

В анонсі майбутньої зустрічі для обговорення майбутньої можливої пандемії зазначено, що, згідно з прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), невідома "Хвороба Х" може спричинити у 20 разів більше смертей, ніж пандемія COVID-19.

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Тож учасники форуму, де з доповідями виступатимуть міжнародні експерти, зокрема голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус, обговорюватимуть те, які нові зусилля потрібні, щоб підготувати системи охорони здоров'я до численних майбутніх викликів. Обговорення гіпотетичної хвороби призначено на 17 січня.

Для гіпотетичної невідомої загрози для людства вчені дали назву "Хвороба Х" ще кілька років тому. Цей термін використовують науковці для заохочення розроблення контрзаходів, включно з вакцинами і тестами, які можна буде використовувати в разі майбутнього спалаху нової хвороби, пише Forbes.

Ще наприкінці 2022 року ВООЗ створила групу з понад 300 вчених для вивчення невідомого патогену, який може спричинити серйозну пандемію, що в кілька десятків разів може бути смертоноснішою, ніж пандемія коронавірусу.

Представники ВООЗ стверджують, що дослідження нових вірусів і патогенів необхідне для швидкого й ефективного реагування на появу нової пандемії.

Учені вважають, що гіпотетичний спалах "Хвороби Х" можна порівняти з появою інших смертоносних інфекційних захворювань, які застали медичний світ зненацька.

Буква Х у назві хвороби підкреслює її несподіваний і непередбачуваний характер.

Як уже писав Фокус, вчені почали розробку вакцини від смертельно небезпечного вірусу Ніпах. Вірус Ніпах визнаний ВООЗ, як потенційно небезпечне для всього людства захворювання і вчені, які засвоїли урок після пандемії COVID-19, вирішили заздалегідь підготуватися до різних сценаріїв його поширення.

Також Фокус писав про фактори ризику, що підвищують ймовірність настання ранньої деменції. Вчені виявили цілу низку повсякденних факторів, що впливають на ризик розвитку ранньої деменції. На щастя, більшість із них є підконтрольними нам.