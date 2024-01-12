Дико навіть для коронавірусу. Фізичні вправи посилюють затяжний COVID-19

Дослідники розібралися в дивному феномені, коли фізичні навантаження шкодять, а не прискорюють одужання.

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Тривалий COVID не тільки може знижувати здатність людини переносити фізичні навантаження, але й загострювати деякі симптоми коронавірусу через кілька днів після тренування. Медики називають це явище постнавантажувальним нездужанням, але це досить дивний феномен навіть для коронавірусу, пише New Atlas.

У більшості випадків під час реабілітації фізичні вправи прискорюють процес одужання. Коли ж пацієнт відчуває труднощі під час фізичних навантажень, тому є очевидне пояснення. Серце або легені, в таких випадках, можуть функціонувати з перебоями або ж тривала хвороба могла виснажити сили організму в цілому.

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Але під час тривалого коронавірусу не спостерігається очевидних ознак, які могли б пояснити нездужання. Безліч пацієнтів пройшли різноманітні тести, і вони показали, що з ними все гаразд.

Найтрадиційніший тест на фізичні можливості пацієнта називається кардіопульмональним навантажувальним тестом (CPET). Пацієнта садять на велотренажер, а лікарі контролюють частоту серцевих скорочень, насичення киснем і дані електрокардіограми.

Такий тест для багатьох пацієнтів з коронавірусом давав абсолютно нормальні результати. У пацієнтів спостерігався нормальний рівень кисню і здорова робота серця.

У новому дослідженні команда з Єльського університету набрала групу пацієнтів із тривалим періодом захворювання на COVID для нового експерименту. Цей тест відомий як iCPET (інвазивний кардіопульмональний тест із навантаженням).

Його результати показали, порушення в тому, як тканини організму поглинають кисень. Така дисфункція була позначена як порушення максимальної системної екстракції кисню (pEO2).

"Не дивлячись на те, що серце перекачувало насичену киснем кров, вилучення цього кисню тканинами організму було порушене", — каже провідний автор дослідження Пітер Кан.

Поки що немає точних даних, чому це відбувається, тому вчені планують продовжити вивчення дивного феномена, який викликає тривалий COVID.

Нагадаємо, рослинну їжу пов'язали зі зменшеним ризиком COVID-19. Учені виявили стійкий зв'язок між споживанням рослинної їжі та зниженням ризику захворювання на COVID-19 на 39%.