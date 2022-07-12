В РФ підтверджено перший випадок віспи мавп, захворілий повернувся з Європи

Молодий росіянин звернувся до лікарні з висипом, його ізолювали. У російських ЗМІ запевняють, що можливість подальшого поширення віспи в Росії "купіровали".

У Росії підтвердили перший випадок зараження вірусом віспи мавп. Про це пише російське агентство "Інтерфакс" із посиланням на Росспоживнагляд.

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Стало відомо, що захворів молодий чоловік із Санкт-Петербурга, який приїхав із поїздки по Європі. Він звернувся до лікарні з характерним висипом. Дослідження біоматеріалів росіянина підтвердило, що він інфікований віспою мавп. Чоловіка ізолювали.

Хвороба проходить у легкій формі, життю росіянина нічого не загрожує, стверджують журналісти.

Як уточнюється, пацієнта змогли виявити завдяки тест-системам.

РосЗМІ запевняють, що можливість подальшого поширення віспи мавп у Росії нібито "купірована". Водночас, повідомляється, що російське МОЗ надіслало в регіони методичні рекомендації щодо профілактики, діагностики та лікування віспи мавп.

Нагадаємо, Всесвітня мережа охорони здоров'я (WHN) рекомендує не тягнути з оголошенням пандемії мавпячої віспи. Досвід боротьби з коронавірусом свідчить, що чим раніше оголосять пандемію, тим простіше буде боротися з поширенням хвороби.

Наприкінці травня ВООЗ заявила, що мавпяча віспа на глобальному рівні є "помірним ризиком" для здоров'я населення. Однак ситуація може змінитися у випадку, якщо вірус закріпиться як патоген для дітей та людей з проблемами імунітету.