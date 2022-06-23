WHN рекомендує не тягнути з оголошенням пандемії мавпячої віспи

На думку членів Всесвітньої мережі охорони здоров'я, досвід боротьби з коронавірусом свідчить, що чим раніше оголосять пандемію, тим простіше боротися з поширенням хвороби.

Всесвітня мережа охорони здоров'я (WHN) — неурядова організація, що об'єднує активістів у сфері громадського здоров'я, — заявила, що спалах віспи мавп є пандемією. У WHN впевнені, що коректно оцінюють загрозу, оскільки 3417 підтверджених випадків захворювання зареєстровано вже у 58 країнах на різних континентах і хвороба швидко поширюється. На думку членів WHN, зупинити спалах без узгоджених глобальних дій неможливо.

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"Немає жодних підстав чекати подальшого зростання пандемії мавпячої віспи. Найкращий час діяти — зараз. Вживши негайних заходів, ми можемо контролювати спалах з найменшими зусиллями та запобігти погіршенню наслідків, — сказав Янір Бар-Ям, доктор філософії, президент Інституту комплексних систем співзасновник WHN. — Дії, необхідні зараз, вимагають лише чіткого інформування громадськості про симптоми, широко доступне тестування та відстеження контактів з дуже невеликою кількістю карантинів. Будь-яка затримка лише ускладнює роботу та посилює наслідки".

[ + – ] Особливість нового спалаху мавпячої віспи в тому, що вона швидко поширилася різними континентами Фото: РИА Новости

WHN зробила заяву напередодні засідання Всесвітньої організації охорони здоров'я, запланованого на 23 червня. ВООЗ має на меті прийняти рішення про те, як потрібно реагувати на спалах мавпячої віспи.

"ВООЗ необхідно терміново оголосити надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров'я, що має міжнародне значення, — упевнений Ерік Фейгл-Дінг, доктор філософії, епідеміолог та економіст у галузі охорони здоров'я, а також співзасновник WHN. — Відмову від оголошення НС на початку січня 2020 року слід пам'ятати як урок історії у тому, що може означати для світу пізня реакція на епідемію".

Як у ВООЗ та в Україні оцінюють ризики

Наприкінці травня ВООЗ заявила, що мавпяча віспа на глобальному рівні є "помірним ризиком" для здоров'я населення. Однак ситуація може змінитися в разі, якщо вірус закріпиться як патоген для дітей та людей з проблемами імунітету.

Глава МОЗ України Віктор Ляшко вважає, що українцям не варто турбуватися про виникнення епідемії мавпячої віспи: керівник відділу реагування на надзвичайні ситуації ВООЗ дав йому зрозуміти, що ризик невеликий. Щоб не допустити поширення інфекції, в Україні потрібно лише посилити діагностику з появою певних симптомів.

Як заражаються мавпою віспою

МОЗ України опублікувало пам'ятку про вірус мавпячої віспи.

Заразитися повітряно-крапельним шляхом або під час рукостискання неможливо. Центр контролю та профілактики захворювань зазначає, що найчастіше вірус передається під час статевого контакту. Також заразитися можна в разі тривалого контакту з біологічним матеріалом хворої людини, наприклад, кров'ю.