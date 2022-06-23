WHN рекомендует не тянуть с объявлением пандемии обезьяньей оспы

По мнению членов Всемирной сети здравоохранения, опыт борьбы с коронавирусом свидетельствует, что чем раньше объявят пандемию, тем проще будет бороться с распространением болезни.

Всемирная сеть здравоохранения (WHN) — неправительственная организация, объединяющая активистов в сфере общественного здоровья, — заявила, что вспышка оспы обезьян является пандемией. В WHN уверены, что корректно оценивают угрозу, так как 3417 подтвержденных случаев заболевания зарегистрированы уже в 58 странах на разных континентах и болезнь быстро распространяется. По мнению членов WHN, остановить вспышку без согласованных глобальных действий невозможно.

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"Нет никаких оснований ждать дальнейшего роста пандемии обезьяньей оспы. Лучшее время действовать — сейчас. Приняв незамедлительные меры, мы можем контролировать вспышку с наименьшими усилиями и предотвратить ухудшение последствий, — сказал Янир Бар-Ям, доктор философии, президент Института комплексных систем Новой Англии и соучредитель WHN. — Действия, необходимые сейчас, требуют только четкого информирования общественности о симптомах, широко доступного тестирования и отслеживания контактов с очень небольшим количеством карантинов. Любая задержка только усложняет работу и усугубляет последствия".

[ + – ] Особенность новой вспышки обезьяньей оспы в том, что она быстро распространилась по разным континентам Фото: РИА Новости

WHN сделала заявление накануне заседания Всемирной организации здравоохранения, намеченного на 23 июня. ВОЗ намерена принять решение о том, как нужно реагировать на вспышку обезьяньей оспы.

"ВОЗ необходимо срочно объявить чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение, — уверен Эрик Фейгл-Динг, доктор философии, эпидемиолог и экономист в области здравоохранения, а также соучредитель WHN. — Отказа от объявления ЧС в начале января 2020 года следует помнить как урок истории о том, что может означать для мира поздняя реакция на эпидемию".

Как в ВОЗ и в Украине оценивают риски

В конце мая ВОЗ заявила, что обезьянья оспа на глобальном уровне представляет собой "умеренный риск" для здоровья населения. Однако ситуация может измениться в случае, если вирус закрепится в качестве патогена для детей и людей с проблемами иммунитета.

Глава Минздрава Украины Виктор Ляшко считает, что украинцам не стоит беспокоиться о возникновении эпидемии обезьяньей оспы: руководитель отдела реагирования на чрезвычайные ситуации ВОЗ дал ему понять, что риск невелик. Чтобы не допустить распространения инфекции, в Украине нужно лишь усилить диагностику при появлении определенных симптомов.

Как заражаются обезьяньей оспой

Минздрав Украины опубликовал памятку о вирусе обезьяньей оспы.

Заразиться воздушно-капельным путем или при рукопожатии невозможно. Центр по контролю и профилактики заболеваний отмечает, что чаще всего вирус передается при половом контакте. Также заразиться можно при длительном близком контакте с биологическим материалом больного человека, например, кровью.