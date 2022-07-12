В РФ подтвержден первый случай оспы обезьян, заболевший вернулся из Европы

Молодой россиянин обратился в больницу с сыпью, его изолировали. В российских СМИ уверяют, что возможность дальнейшего распространения осыпа в России "купировали".

В России подтвердили первый случай заражения вирусом оспы обезьян. Об этом пишет российское агентство "Интерфакс" со ссылкой на Роспотребнадзор.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Стало известно, что заболел молодой мужчина из Санкт-Петербурга, приехавший из поездки по Европе. Он обратился в больницу с характерной сыпью. Исследование биоматериалов россиянина подтвердило, что он инфицирован оспой обезьян. Мужчину изолировали.

Болезнь проходит в легкой форме, жизни россиянина ничего не угрожает, утверждают журналисты.

Как уточняется, пациента смогли выявить благодаря тест-системам.

РосСМИ уверяют, что возможность дальнейшего распространения оспы обезьян в России якобы "купирована". В то же время, сообщается, что российский Минздрав направил в регионы методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению оспы обезьян.

Напомним, Всемирная сеть здравоохранения (WHN) рекомендует не тянуть с объявлением пандемии обезьяньей оспы. Опыт борьбы с коронавирусом свидетельствует, что чем раньше объявят пандемию, тем проще будет бороться с распространением болезни.

В конце мая ВОЗ заявила, что обезьянья оспа на глобальном уровне представляет собой "умеренный риск" для здоровья населения. Однако ситуация может измениться в случае, если вирус закрепится в качестве патогена для детей и людей с проблемами иммунитета.