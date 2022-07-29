Теперь умирают не только в Африке: в Европе впервые зарегистрировали смерть от оспы обезьян

За несколько часов до объявления о гибели испанского пациента о смерти от вируса сообщили в Бразилии. Таким образом, теперь от обезьяньей оспы умирают не только в Африке.

В пятницу Министерство здравоохранения Испании сообщило о первой в стране и в Европе смерти от обезьяньей оспы, сообщает Reuters. Представитель Минздрава отказался сообщить подробности о погибшем. В последнем отчете ведомства сказано, что в Испании подтверждено 4298 случаев заболевания, 120 человек были госпитализированы.

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За несколько часов до этого в Минздраве Бразилии сообщили о первой смерти от обезьяньей оспы за пределами африканского континента. Жертвой болезни стал 41-летний мужчина, который страдал лимфомой, из-за чего его иммунная система была ослаблена.

"Сопутствующие заболевания усугубили его состояние", — сообщили в Минздраве, добавив, что пациент скончался от септического шока после того, как был доставлен в отделение интенсивной терапии.

Бразилия, наряду с Соединенными Штатами и Канадой, входит в число стран, наиболее пострадавших от обезьяньей оспы в Северной и Южной Америке. По данным Панамериканской организации здравоохранения в регионе зарегистрировано более 5 тыс. случаев заболевания.

Первые смерти за пределами Африки произошли спустя всего несколько дней после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила быстро распространяющуюся вспышку глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

До 29 июля ВОЗ располагала сведениями только о пяти подтвержденных случаях смерти от обезьяньей оспы.

Случаи заражения вирусом все чаще регистрируют в соседствующих с Украиной странах. 12 июля стало известно, что обезьяньей оспом заболел молодой житель Санкт-Петербурга, который вернулся домой из поездки по Европе. Молодой человек обратился в больницу с характерной сыпью.

10 июня глава Минздрава Польши Адам Недзельский заявил о том, что польские врачи впервые диагностировали у пациента обезьянью оспу.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин уверен, что вирус рано или поздно проникнет в Украину, однако возникновение вспышки этого заболевания маловероятно.

Украинский Минздрав опубликовал памятку о вирусе обезьяньей оспы, в которой сказано, как передается вирус и как диагностируют заражение.