В США объявили чрезвычайную ситуацию из-за вспышки обезьяньей оспы, — Reuters

Число заболевших в США превысило 6600 человек. Для борьбы с заболеванием правительство страны намерено вакцинировать более 1,6 миллиона человек из группы высокого риска.

Соединенные Штаты объявили вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения. Это позволит привлечь дополнительное финансирование и средства для борьбы с болезнью. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения и социальных служб США Хавьер Бесерра, передает агентство Reuters.

"Мы готовы вывести наши меры по борьбе с этим вирусом на новый уровень, и мы призываем всех американцев серьезно относиться к обезьяньей оспе", — заявил министр.

Отмечается, что к 3 августа число заболевших в США превысило 6600 человек, причем почти все случаи были зарегистрированы среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами.

Для борьбы с болезнью власти внедряют вакцины и методы, которые были одобрены для лечения оспы, но также работают и против обезьяньей оспы. Так, правительство США распространило 600 000 доз вакцины Jynneos компании Bavarian Nordic и развернуло 14 000 препаратов TPOXX компании Siga Technologies.

Директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски отметил, что американское правительство намерено вакцинировать более 1,6 миллиона человек из группы высокого риска. Кроме того президент страны Джо Байден в начале августа назначил двух федеральных чиновников для координации действий своей администрации по борьбе с обезьяньей оспой, после того как Калифорния, Иллинойс и Нью-Йорк объявили о чрезвычайной ситуации.

ВОЗ объявила оспу обезьян глобальной чрезвычайной ситуацией

В июле Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку обезьяньей оспы чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения, имеющей международное значение. Большинство случаев заражения были зафиксированы в Европейских странах и Америке.

Ученые утверждают, что чаще всего оспой обезьян заражаются мужчины, имевшие однополые сексуальные контакты. Однако оспа не является болезнью, которая передается половым путем в классическом понимании, и ею можно заразиться при любом близком физическом контакте.

Напомним, в Европе зафиксировали первый смертельный случай в результате заболевания обезьяньей оспой. Случай произошел в Испании, при этом по состоянию на конец июня в стране было подтверждено 4298 случаев заболевания.