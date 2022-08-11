Новый смертельный вирус "Ланъя" из Китая: симптомы и как он передается

Уже 35 человек заразились новым потенциально смертельным генипавирусом, который передают человеку животные.

В Китае идентифицировали новый потенциально смертельный вирус, который назвали LayV или "Ланъя". Уже известно о том, что этим генипавирусом заразились 35 человек в китайских провинциях Шаньдун и Хэнань. Смертельных случаев пока не зафиксировано, сообщает Express.

По данным Тайваньского центра по контролю за заболеваниями, новый вирус "Ланъя", который является генипавирусом, может привести к летальному исходу в случае заражения. Например, два других вируса из семейства генипавирусов, Хендра и вирус Нипах, при тяжелом течение болезни могут привести к смерти человека в 75% случаев. Новый опасный для человека вирус был официально идентифицирован только на прошлой неделе, хотя его обнаружили еще в 2018 году в Китае.

[ + – ] По данным Тайваньского центра по контролю за заболеваниями, новый вирус "Ланъя", который является генипавирусом, может привести к летальному исходу в случае заражения Фото: Express

Переносчик вируса "Ланъя"

Международная группа ученых сразу же представила свое исследование, в котором указано, что переносчиками нового вируса "Ланъя" являются землеройки. Именно от этих животных и произошло заражение первых 35 человек, так пока нет данных о том, что этот вирус передавался от человека к человеку. Также в ходе исследования ученые обнаружили новый вирус у 2% домашних коз и у 5% собак.

[ + – ] Международная группа ученых сразу же представила свое исследование, в котором указано, что переносчиками нового вируса "Ланъя" являются землеройки Фото: Express

Симптомы после заражения вирусом "Ланъя"

Все люди, которые заразились новым вирусом имеют симптомы, которые очень напоминают грипп. Заразившиеся люди страдают от повышенной температуры, кашля, головной боли, рвоты и усталости. Также в крови заболевших было выявлено снижение уровня тромбоцитов и лейкоцитов. Еще одним симптомом новой болезни стало нарушение нормального функционирования печени и почек.

По словам ученых, у всех инфицированных людей не было тесных контактов между собой, а также они заразились в разных местах. Это может говорить о случайном заражении вирусом в человеческой популяции.

Ученые обследовали родственников некоторых заболевших людей, но не обнаружили передачи нового вируса. Хотя исследователи подчеркивают, что выборка была слишком мала, чтобы точно говорить о том, что вирус не передается от человека к человеку.

[ + – ] В ходе исследования ученые обнаружили новый вирус у 2% домашних коз и у 5% собак Фото: Express

Но ученые подозревают, что новый вирус "Ланъя" все же может передаваться между людьми и сейчас идут усиленные наблюдения за развитием ситуации. Новый потенциально смертельный вирус вызывает опасения у ученых, так как тот же коронавирус привел к глобальной пандемии, которая длится уже третий год.

Еще одно заболевание, оспа обезьян, может также привести к глобальной пандемии. Что это за болезнь и какие у нее симптомы, Фокус уже писал.

Также Фокус писал о том, что оспа обезьян прошла процесс ускоренной эволюции. Такие вирусы обычно накапливают всего две мутации в год, но новый штамм за несколько лет собрал 50 мутаций.

В США в начале августа объявили чрезвычайную ситуацию из-за вспышки оспы обезьян, а в Бразилии решили отравить всех обезьян из-за этой болезни, как уже писал Фокус.