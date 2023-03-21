Мобильные телефоны могут быть рассадниками вредных микробов, — исследование

Согласно недавнему исследованию, микробы и бактерии, обнаруженные на наших мобильных телефонах, могут быть похожи на те, которые содержатся в человеческих фекалиях и туалетах.

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Множество вредных микроорганизмов легко распространяются, когда люди прикасаются к своим телефонам, а затем теми же руками касаются других поверхностей. Исследование, проведенное SellCell, показало, что E.Coli, фекальные стрептококки, Bacillus cereus и S aureus присутствовали на 100% экранов смартфонов и мазков, взятых с 10 телефонов, пишет Geo News.

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Исследование подчеркивает, насколько грязными и полными микробов могут быть мобильные телефоны: на устройствах скрываются бактерии, несущие опасность сравнимую с тараканами и человеческими фекалиями. Главный операционный директор SellCell Сара МакКономи сказала, что они заинтересованы в выявлении вредных бактерий и определении наиболее распространенных типов, встречающихся на телефонах.

Тревожные результаты исследования указывают на то, что людям необходимо чаще дезинфицировать свои мобильные телефоны, чтобы избежать вреда для здоровья. Исследование показало, что на всех 20 проанализированных экранах мобильных телефонов присутствовали вредные бактерии, включая кишечную палочку, фекальные стрептококки, Bacillus cereus и вызывающий пневмонию S aureus, аналогичные тем, которые были обнаружены в человеческих фекалиях и тараканах. P.aeruginosa, происходящая от тараканов, также была обнаружена на некоторых устройствах.

Исследование показывает, что если брать телефоны в ванную комнату, то всего за пять минут они могут подвергнуться воздействию микробов, которые могут попасть в другие сферы повседневной жизни. Хотя количество обнаруженных микробов недостаточно, чтобы причинить значительный вред, исследователи призывают людей регулярно чистить и дезинфицировать свои телефоны, особенно после посещения туалета. Предыдущие исследования также показали, что на мобильных телефонах содержится больше микробов, чем на среднестатистическом сиденье унитаза.

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