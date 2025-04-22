25 метрів завдовжки і міцніші за кевлар: які павуки плетуть найбільші у світі "сітки" (відео)

У нещадних джунглях Мадагаскару над бурхливими річками нависають величезні сітки, що підхоплюють здобич, немов гігантські промислові сітки для лову комах. Ці величезні павутини-кола створені павуками-короїдами Дарвіна і по праву вважаються найбільшими павутинами у світі.

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Про це пише IFLScience.

Уперше павуки-короїди Дарвіна (Caerostris darwini) були описані вченими у 2010 році та були названі на честь Чарльза Дарвіна, бо відкриття виду збіглося зі 150-річчям "Походження видів". На думку вчених, цей вид павуків демонструє деякі з найдивніших і найбільш дивовижних результатів природного відбору.

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Павуки-короїди Дарвіна родом з низинних лісів східного Мадагаскару. У цьому середовищі павуки харчуються іншими павуками, плетуть величезні сітки, підвішені над річками й озерами, щоб полювати на безліч бджіл, бабок та інших комах, що літають. Попри те, що самки цього виду павуків менші за людську руку, вони здатні плести велетенські сітки з павутиння завдовжки в неймовірні 25 метрів.

У дослідженні, яке вперше ідентифікувало вид, вчені виявили, що кругові сітки павуків можуть охоплювати області від 900 до 28 000 квадратних сантиметрів, досягаючи довжини у 25 метрів. Цікаво, що одна з цих сіток досягла 2,8 квадратного метра, що, ймовірно, робить її найбільшою з коли-небудь зареєстрованих сіток.

Науковці зазначають, що шов цих павуків також неймовірно міцний: результати досліджень вказують на те, що павутиння павуків-короїдів Дарвіна більш ніж удвічі міцніше за будь-який інший відомий павуковий шовк. Ба більше, тести вказують на те, що шовк також у 10 разів міцніший за аналогічний за розміром шматок надміцного синтетичного матеріалу, такого як кевлар.

Усе це робить павутину павука-короїда Дарвіна найміцнішим біологічним матеріалом із коли-небудь вивчених. Дослідження 2019 року показало, що секрет міцності павукового шовку криється в унікальних білках шовку павука, який дістав назву MaSp4 і багатий на пролін — амінокислоту, що підвищує розтяжність шовку.

Зазначимо, що цей білок має відмінну структуру і, як вважають вчені, не зустрічається в інших павуків. Крім того, у павука-короїда Дарвіна незвично довга протока для прядіння шовку, яка, ймовірно, допомагає більш ефективно вирівнювати волокна шовку, ще більше збільшуючи їхню міцність.

Ще однією цікавою рисою цього павукоподібного, що плете павутину, є разюча різниця в розмірах між самцями та самками: останні, як правило, досягають від 18 до 22 міліметрів, не враховуючи ніг, тоді як самці — всього близько 6 міліметрів. У середньому самки в 14 разів важчі та більш ніж удвічі довші за самців.

Раніше Фокус писав про те, що павуки-скакуни володіють унікальними навичками хребетних.