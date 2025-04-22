25 метров в длину и прочнее кевлара: какие пауки плетут самые большие в мире "сети" (видео)

В беспощадных джунглях Мадагаскара над бурлящими реками нависают огромные сети, подхватывающие добычу, словно гигантские промышленные сети для ловли насекомых. Эти огромные паутины-круги созданы пауками-короедами Дарвина и по праву считаются самыми большими паутинами в мире.

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Об этом пишет IFLScience.

Впервые пауки-короеды Дарвина (Caerostris darwini) были описаны учеными в 2010 году и были названы в честь Чарльа Дарвина, так как открытие вида совпало со 150-летием "Происхождения видов". По мнению ученых, этот вид пауков демонстрирует некоторые из самых странных и самых впечатляющих результатов естественного отбора.

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Пауки-короеды Дарвина родом из низинных лесов восточного Мадагаскара. В этой среде пауки питаются другими пауками, плетут огромные сети, подвешенные над реками и озерами, чтобы охотиться на множество пчел, стрекоз и других летающих насекомых. Несмотря на то, что самки этого вида пауков меньше человеческой руки, они способны плести гигантские сети из паутины длиной в невероятные 25 метров.

В исследовании, которое впервые идентифицировало вид, ученые обнаружили, что круговые сети пауков могут охватывать области от 900 до 28 000 квадратных сантиметров, достигая длины в 25 метров. Любопытно, что одна из этих сетей достигла 2,8 квадратного метра, что, вероятно, делает ее самой большой из когда-либо зарегистрированных сетей.

Ученые отмечают, что шел этих пауков также невероятно прочен: результаты исследований указывают на то, что паутины пауков-короедов Дарвина более чем в два раза прочнее любого другого известного паучьего шелка. Более того, тесты указывают на то, что шелк также в 10 раз прочнее аналогичного по размеру куска сверхпрочного синтетического материала, такого как кевлар.

Все это делает паутину паука-короеда Дарвина самым прочным биологическим материалом из когда-либо изученных. Исследование 2019 года показало, что секрет прочности паучьего шелка кроется в уникальных белках шелка паука, который получил название MaSp4 и богат пролином — аминокислотой, повышающей растяжимость шелка.

Отметим, что этот белок имеет отличительную структуру и, как считают ученые, не встречается у других пауков. Кроме того, у паука-короеда Дарвина необычно длинный проток для прядения шелка, который, вероятно, помогает более эффективно выравнивать волокна шелка, еще больше увеличивая их прочность.

Еще одной интересной чертой этого паукообразного, плетущего паутину, является поразительная разница в размерах между самцами и самками: последние, как правило, достигают от 18 до 22 миллиметров, не считая ног, тогда как самцы — всего около 6 миллиметров. В среднем самки в 14 раз тяжелее и более чем в два раза длиннее самцов.

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