Сміятися в обличчя всім проблемам: учені розповіли про ефективний метод розслаблення

Стрес, пов'язаний із системами освіти, щодня переслідує мільйони людей по всьому світу, позначаючись на їхній психіці та самопочутті. Однак нещодавно вчені відкрили один простий і ефективний спосіб розрядити внутрішню тривожність.

Недавнє дослідження вчених показало позитивний вплив йоги сміху на психічне благополуччя студентів-медсестер. Виявилося, що така проста і перевірена часом дія може сприятливо вплинути на наш організм і психіку, роблячи її доступним способом розрядження внутрішнього стресу для мільйонів людей, пише PsyPost.

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У дослідженні, проведеному вченими Мерве Алтінер Яс і Ольгою Інчесу зі Стамбульського університету Серрахпаша та опублікованому в журналі Applied Psychology: Health and Well-Being, вивчалося, як це немедикаментозне втручання може полегшити стрес і підвищити рівень щастя у студентів. Незважаючи на багатообіцяючі результати щодо емоційного здоров'я, дослідження не виявило значного впливу на впевненість учасників у своїх академічних здібностях.

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Студенти-медсестри часто відчувають подвійне навантаження, пов'язане зі складною курсовою роботою та інтенсивною клінічною підготовкою, що призводить до високого рівня стресу і підвищеного ризику тривоги, депресії та вигорання. Дослідники розглянули йогу сміху — практику, яка поєднує традиційні дихальні вправи йоги з добровільним, імітованим сміхом, як потенційне рішення. У дослідженні взяли участь 83 студенти-медсестри останнього курсу, яких розділили на дві групи: група втручання, що відвідувала п'ять щотижневих занять йогою сміху, і контрольна група без втручання. Кожне 40-хвилинне заняття включало вправи на глибоке дихання, плескання та ігрові вправи, покликані викликати сміх.

Результати показали, що учасники групи йоги сміху помітно поліпшили своє самопочуття і повідомили про зниження рівня стресу до кінця програми. Однак дослідження показало, що йога сміху не підвищила академічну ефективність студентів — показник їхньої впевненості у вирішенні навчальних завдань. Автори припустили, що такий результат може бути пов'язаний з короткою тривалістю програми або вже високим вихідним рівнем впевненості студентів у собі.

У дослідженні визнаються деякі обмеження, зокрема опора на самозвітні дані, які можуть бути суб'єктивними, і односліпий дизайн дослідження. Проте автори підкреслюють, що йога сміху — це економічно ефективний і доступний підхід до поліпшення психічного здоров'я. Вони рекомендували включити її в університетські програми і припустили, що викладачі та фахівці з охорони здоров'я можуть використовувати її для підтримки благополуччя студентів.

Проблеми психічного здоров'я, з якими стикаються студенти-медсестри, відображають проблеми інших академічних дисциплін з високим рівнем стресу. Доступні та недорогі заходи, такі як йога сміху, можуть зіграти свою роль у подоланні кризи психічного здоров'я в загальній сфері освіти, вважають автори. Дослідження показують, що сміх також сприяє встановленню соціальних зв'язків і знижує рівень кортизолу, який пов'язаний зі стресом.

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