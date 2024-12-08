Смеяться в лицо всем проблемам: ученые рассказали об эффективном методе расслабления

Стресс, связанный с системами образования ежедневно преследует миллионы людей по всему миру, сказываясь на их психике и самочувствии. Однако недавно ученые открыли один простой и эффективный способ разрядить внутреннюю тревожность.

Недавнее исследование ученых показало положительное влияние йоги смеха на психическое благополучие студентов-медсестер. Оказалось, что такое простое и проверенное временем действие может благоприятно повлиять на наш организм и психику, делая его доступным способом разряжения внутреннего стресса для миллионов людей, пишет PsyPost.

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В исследовании, проведенном учеными Мерве Алтинер Яс и Ольгой Инчесу из Стамбульского университета Серрахпаша и опубликованном в журнале Applied Psychology: Health and Well-Being, изучалось, как это немедикаментозное вмешательство может облегчить стресс и повысить уровень счастья у студентов. Несмотря на многообещающие результаты в отношении эмоционального здоровья, исследование не выявило значительного влияния на уверенность участников в своих академических способностях.

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Студенты-медсестры часто испытывают двойную нагрузку, связанную со сложной курсовой работой и интенсивной клинической подготовкой, что приводит к высокому уровню стресса и повышенному риску тревоги, депрессии и выгорания. Исследователи рассмотрели йогу смеха — практику, которая сочетает традиционные дыхательные упражнения йоги с добровольным, имитируемым смехом, в качестве потенциального решения. В исследовании приняли участие 83 студента-медсестры последнего курса, которые были разделены на две группы: группа вмешательства, посещавшая пять еженедельных занятий йогой смеха, и контрольная группа без вмешательства. Каждое 40-минутное занятие включало упражнения на глубокое дыхание, хлопки и игровые упражнения, призванные вызвать смех.

Результаты показали, что участники группы йоги смеха заметно улучшили свое самочувствие и сообщили о снижении уровня стресса к концу программы. Однако исследование показало, что йога смеха не повысила академическую эффективность студентов — показатель их уверенности в решении учебных задач. Авторы предположили, что такой результат может быть связан с короткой продолжительностью программы или уже высоким исходным уровнем уверенности студентов в себе.

В исследовании признаются некоторые ограничения, в том числе опора на самоотчетные данные, которые могут быть субъективными, и однослепой дизайн исследования. Тем не менее, авторы подчеркивают, что йога смеха — это экономически эффективный и доступный подход к улучшению психического здоровья. Они рекомендовали включить ее в университетские программы и предположили, что преподаватели и специалисты по здравоохранению могут использовать ее для поддержки благополучия студентов.

Проблемы психического здоровья, с которыми сталкиваются студенты-медсестры, отражают проблемы других академических дисциплин с высоким уровнем стресса. Доступніе и недорогие мероприятия, такие как йога смеха, могут сыграть свою роль в преодолении кризиса психического здоровья в общей сфере образования, считают авторы. Исследования показывают, что смех также способствует установлению социальных связей и снижает уровень кортизола, который связан со стрессом.

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