"Невозможно смотреть": видео на YouTube резко ухудшились по всему миру, дело не в скорости

Видеоролики автоматически воспроизводятся в разрешении 144p или 360p, а при попытке его увеличить начинается бесконечная загрузка.

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Последние несколько дней качество видеороликов в YouTube автоматически снижается даже при стабильном интернет-соединении и высокой скорости. Как передает сайт Android Authority, с такой проблемой столкнулись многие пользователи.

Видеоролики автоматически воспроизводятся в разрешении 144p или 360p, кроме того, качество значительно ухудшилось при потоковой передаче на настольных компьютерах, смарт-телевизорах и устройствах iOS. Попытка вручную переключиться на 1080p или более высокое разрешение приводит только к постоянной буферизации (загрузке).

Напомним, в январе YouTube начал включать долгую рекламу, которую нельзя пропустить. Так компания решила бороться с пользователями, использующими блокировщик AdBlock.

Похоже, что проблема сильнее всего затронула пользователей iOS, пользователей настольных компьютеров и пользователей Smart TV. Приложение, похоже, работает нормально на телефонах и планшетах Android.

"Даже когда я вручную выбираю 720p, на что мое соединение вполне способно и было способно, оно отказывается подниматься выше 144p. Это невозможно смотреть", — написал один из пользователей.

Администрация YouTube 19 марта признала проблему в посте на официальной платформе службы поддержки Google и заявила, что работает над ее решением:

"Мы знаем, что некоторые из вас сталкиваются с более низким, чем обычно, качеством видео при попытке просмотра видео и коротких видеороликов. Будьте уверены, мы активно изучаем это! Мы обновим эту ветку новой информацией, как только она станет доступна. Спасибо за ваше терпение!" — написала предствитель компании.

Возможно, проблема связана с новым обновлением, которое YouTube сейчас тестирует. Android Authority обнаружила новые строки кода в последней бета-версии приложения YouTube, которые намекают на возможность настраивать качество звука отдельно от качества видео. Функция, вероятно, будет доступна только обладателям подписки YouTube Premium.

Ранее платформа YouTube Music начала определять самого популярного артиста благодаря сервису "Месячная аудитория". Среди украинской аудитории в феврале такой статус получил Илья Парфенюк.