"Неможливо дивитися": відео на YouTube різко погіршилися в усьому світі, справа не у швидкості

Відеоролики автоматично відтворюються з роздільною здатністю 144p або 360p, а при спробі її збільшити починається нескінченне завантаження.

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Останні кілька днів якість відеороликів у YouTube автоматично знижується навіть за стабільного інтернет-з'єднання і високої швидкості. Як передає сайт Android Authority, з такою проблемою зіткнулися багато користувачів.

Відеоролики автоматично відтворюються з роздільною здатністю 144p або 360p, крім того, якість значно погіршилася під час потокової передачі на настільних комп'ютерах, смарт-телевізорах і пристроях iOS. Спроба вручну переключитися на 1080p або вищу роздільну здатність призводить тільки до постійної буферизації (завантаження).

Нагадаємо, у січні YouTube почав вмикати довгу рекламу, яку не можна пропустити. Так компанія вирішила боротися з користувачами, які використовують блокувальник AdBlock.

Схоже, що проблема найбільше торкнулася користувачів iOS, користувачів настільних комп'ютерів і користувачів Smart TV. Додаток, схоже, працює нормально на телефонах і планшетах Android.

"Навіть коли я вручну вибираю 720p, на що моє з'єднання цілком здатне і було здатне, воно відмовляється підніматися вище 144p. Це неможливо дивитися", — написав один із користувачів.

Адміністрація YouTube 19 березня визнала проблему в пості на офіційній платформі служби підтримки Google і заявила, що працює над її вирішенням:

"Ми знаємо, що деякі з вас стикаються з нижчою, ніж зазвичай, якістю відео під час спроби перегляду відео та коротких відеороликів. Будьте впевнені, ми активно вивчаємо це! Ми оновимо цю гілку новою інформацією, щойно вона стане доступною. Дякуємо за ваше терпіння!" — написала представниця компанії.

Можливо, проблема пов'язана з новим оновленням, яке YouTube зараз тестує. Android Authority виявила нові рядки коду в останній бета-версії програми YouTube, які натякають на можливість налаштовувати якість звуку окремо від якості відео. Функція, ймовірно, буде доступна тільки власникам підписки YouTube Premium.

Раніше платформа YouTube Music почала визначати найпопулярнішого артиста завдяки сервісу "Місячна аудиторія". Серед української аудиторії в лютому такий статус отримав Ілля Парфенюк.