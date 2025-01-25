YouTube почав вмикати довгу рекламу, яку не можна пропустити: у чому причина

Alphabet підкреслює, що це остання відчайдушна відповідь найнепокірнішим блокувальникам реклами, але якщо дійде до крайньої точки, Google готовий їх відключити.

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Користувачі YouTube стикаються з надзвичайно довгими, непропускними рекламними роликами, які іноді тривають до години. Про це пише Android Authority. Реклама з'являється при використанні AdBlock

Власник YouTube, компанія Alphabet, пояснює, що звичайна непропускна реклама в потоці обмежена лише 15 секундами. Компанія також визнає свої зусилля з виявлення користувачів, які намагаються заблокувати рекламу, і свою зацікавленість у тому, щоб відмовити їх від цієї практики.

Якщо це продовжиться, Google залишає за собою право відключити відтворення. Компанія підкреслює, що це остання відчайдушна відповідь найнепокірнішим блокувальникам реклами, але якщо дійде до крайньої точки, Google готовий їх відключити.

Хоча компанія утримується від прямих заяв, складається враження, що недолуго довгі рекламні оголошення, які ми тут бачимо, є прикладом одного з інструментів в арсеналі Google, що дає змогу ефективно блокувати відтворення YouTube для порушників Умов надання послуг (ToS) сайту.

Раніше повідомлялося, що користувачі отримували справді довгу рекламу, яку не можна пропустити, досить довгу, щоб засумніватися в тому, що відео після реклами взагалі варте того.

Користувач Reddit Lin1ex поскаржився на довгу рекламу, яку неможливо пропустити, тривалістю близько 58 хвилин.

Багато користувачів у коментарях згадали, що вони також отримують рекламу, яка є лякаюче довгою. Один користувач стверджував без доказів, що він отримав 10-годинну рекламу, тоді як інший переплюнув це твердження іншим необґрунтованим твердженням про 90-годинну рекламу.

У пошуках доказів користувач Reddit Standard-Slip6572 поділився зображенням двогодинної та 52-хвилинної реклами для 49-хвилинного відео!

Хоча ці абсурдно довгі і непропускні оголошення можуть бути викликані блокувальниками реклами, інші користувачі отримують більше не-неймовірно-довгих-но-все ж таки-занадто-довгих оголошень, що не пропускаються. Старіша гілка від користувача Reddit MeGlugsBigJugs демонструє 1-хвилинну 28-секундну рекламу, і інші користувачі також заявили про той самий досвід.

Google дав коментар: "Реклама — це життєво важливе рятувальне коло для наших творців, яке допомагає їм керувати і розвивати свій бізнес. Ось чому використання блокувальників реклами порушує Умови обслуговування YouTube. Ми почали глобальну кампанію, щоб переконати глядачів, у яких увімкнено блокувальники реклами, дозволити показ реклами на YouTube або спробувати YouTube Premium для вільного від реклами досвіду."

Раніше ми писали, що 2 серпня Мін'юст США подав до суду на TikTok за "масштабні" порушення конфіденційності. В американському відомстві переконані, що платформа не здатна захистити конфіденційність дітей віком до 13 років на своїй платформі.