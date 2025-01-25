YouTube начал включать долгую рекламу, которую нельзя пропустить: в чем причина

Alphabet подчеркивает, что это последний отчаянный ответ самым непокорным блокировщикам рекламы, но если дойдет до крайней точки, Google готов их отключить.

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Пользователи YouTube сталкиваются с чрезвычайно длинными, непропускаемыми рекламными роликами, иногда длящимися до часа. Об этом пишет Android Authority. Реклама появляется при использовании AdBlock

Владелец YouTube, компания Alphabet, объясняет, что обычная непропускаемая реклама в потоке ограничена всего 15 секундами. Компания также признает свои усилия по выявлению пользователей, пытающихся заблокировать рекламу, и свою заинтересованность в том, чтобы отговорить их от этой практики.

Если это продолжится, Google оставляет за собой право отключить воспроизведение. Компания подчеркивает, что это последний отчаянный ответ самым непокорным блокировщикам рекламы, но если дойдет до крайней точки, Google готов их отключить.

Хотя компания воздерживается от прямых заявлений, создается впечатление, что нелепо длинные рекламные объявления, которые мы здесь видим, являются примером одного из инструментов в арсенале Google, позволяющего эффективно блокировать воспроизведение YouTube для нарушителей Условий предоставления услуг (ToS) сайта.

Ранее сообщалось, что пользователи получали действительно длинную, непропускаемую рекламу, достаточно длинную, чтобы усомниться в том, что видео после рекламы вообще стоит того.

Пользователь Reddit Lin1ex пожаловался на длинную рекламу, которую невозможно пропустить, длительностью около 58 минут.

Многие пользователи в комментариях упомянули, что они также получают рекламу, которая является пугающе длинной. Один пользователь утверждал без доказательств, что он получил 10-часовую рекламу, в то время как другой переплюнул это утверждение другим необоснованным утверждением о 90-часовой рекламе.

В поисках доказательств пользователь Reddit Standard-Slip6572 поделился изображением двухчасовой и 52-минутной рекламы для 49-минутного видео!

Хотя эти абсурдно длинные и непропускаемые объявления могут быть вызваны блокировщиками рекламы, другие пользователи получают больше не-невероятно-длинных-но-все-таки-слишком-длинных непропускаемых объявлений. Более старая ветка от пользователя Reddit MeGlugsBigJugs демонстрирует 1-минутную 28-секундную рекламу, и другие пользователи также заявили о том же опыте.

Google дал комментарий: "Реклама — это жизненно важный спасательный круг для наших создателей, который помогает им управлять и развивать свой бизнес. Вот почему использование блокировщиков рекламы нарушает Условия обслуживания YouTube. Мы начали глобальную кампанию, чтобы убедить зрителей, у которых включены блокировщики рекламы, разрешить показ рекламы на YouTube или попробовать YouTube Premium для свободного от рекламы опыта."

Ранее мы писали, что 2 августа Минюст США подал в суд на TikTok за "масштабные" нарушения конфиденциальности. В американском ведомстве убеждены, что платформа не способна защитить конфиденциальность детей в возрасте до 13 лет на своей платформе.