Топ популярных украинских звезд на YouTube Music: кто собрал больше всего слушателей

Стриминговая платформа YouTube Music начала определять самого популярного артиста благодаря сервису "Месячная аудитория". Согласно статистике, больше всего просмотров за 28 дней получило творчество певца Ильи Парфенюка.

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Сервис YouTube Music ввел общедоступный показатель "Месячная аудитория", который информирует о количестве уникальных слушателей и зрителей контента музыкальных исполнителей за последние 28 дней. Об этом сообщила служба поддержки.

Показатель, как отмечается, будет обновляться ежедневно и учитывать все платформы, в частности YouTube, YouTube Music и YouTube Kids.

Какие показатели засчитываются

обычные и короткие видео, т.н. YouTube Shorts, загруженные исполнителем или лейблом;

ролики с музыкой, загруженные поклонниками исполнителя;

коллаборации, когда произведения исполнителя загружается на другие каналы;

немузыкальный контент исполнителя, то есть интервью, подкасты и тому подобное.

Впрочем, YouTube не будет учитывать повторные просмотры одного и того же видео одним пользователем за короткий промежуток времени

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По информации "Суспільного", за последний месяц больше всего уникальных просмотров удалось собрать:

Yaktak — 4,1 млн;

Jerry Heil — 4,35 млн;

Klavdia Petrivna — 5,4 млн;

Артем Пивоваров — 5,8 млн.

Самым популярным же исполнителем просмотров стал Parfeniuk. Его творчество "оценили" в 10 млн просмотров.

Напомним, в конце прошлого года стриминговый сервис Spotify подвел итоги, представив ежегодный отчет Wrapped. В 2024 году среди украинцев самой популярной исполнительницей стала Klavdia Petrivna.

Также Фокус писал, что новый альбом российского рэпера Алишера Моргенштерна стал лидером в Топ-10 Apple Music в Украине.