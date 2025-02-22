Топ популярних українських зірок на YouTube Music: хто зібрав найбільше слухачів

Стрімінгова платформа YouTube Music почала визначати найпопулярнішого артиста завдяки сервісу "Місячна аудиторія". Згідно зі статистикою, найбільше переглядів за 28 днів отримала творчість співака Іллі Парфенюка.

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Сервіс YouTube Music запровадив загальнодоступний показник "Місячна аудиторія", який інформує про кількість унікальних слухачів та глядачів контенту музичних виконавців за останні 28 днів. Про це повідомила служба підтримки.

Показник, як зазначається, оновлюватиметься щодня та враховуватиме всі платформи, зокрема YouTube, YouTube Music та YouTube Kids.

Які показники зараховуються

звичайні й короткі відео, т.зв. YouTube Shorts, завантажені виконавцем чи лейблом;

ролики з музикою, завантажені шанувальниками виконавця;

колаборації, коли твори виконавця завантажується на інші канали;

немузичний контент виконавця, тобто інтерв'ю, подкасти тощо.

Утім, YouTube не враховуватиме повторні перегляди одного й того самого відео одним користувачем за короткий проміжок час

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За інформацією "Суспільного", за останній місяць найбільше унікальних переглядів вдалося зібрати:

Yaktak — 4,1 млн;

Jerry Heil — 4,35 млн;

Klavdia Petrivna — 5,4 млн;

Артем Пивоваров — 5,8 млн.

Найпопулярнішим же виконавцем переглядів став Parfeniuk. Його творчість "оцінили" у 10 млн переглядів.

Нагадаємо, наприкінці минулого року стримінговий сервіс Spotify підбив підсумки, представивши щорічний звіт Wrapped. У 2024 році серед українців найпопулярнішою виконавицею стала Klavdia Petrivna.

Також Фокус писав, що новий альбом російського репера Алішера Моргенштерна став лідером у Топ-10 Apple Music в Україні.