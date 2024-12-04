Spotify назвав найпрослуховуваніших українських артистів 2024 року і топтреки
Лідером за прослуховуваннями стала Klavdia Petrivna, а головним треком — "Teresa & Maria" від Alyona Alyona і Jerry Heil.
Стримінговий сервіс Spotify підбив підсумки року і представив щорічний звіт Wrapped. У 2024 році найпопулярнішою українською виконавицею стала Klavdia Petrivna, відома під своїм справжнім ім'ям як Соломія Опришко. Її треки домінували в плейлистах слухачів по всій Україні.
Топ-10 найбільш прослуховуваних українських артистів:
- Клавдія Петрівна
- KRBK
- Гурт "Скрябін"
- DOROFEEVA
- YakTak
- Валентин Стрикало
- KOLA
- SadSvit
- Jerry Heil
- WELLBOY
Другу десятку популярних виконавців склали не менш відомі артисти: реперка Alyona Alyona, гурти "Океан Ельзи", "Boombox", "100лиця", виконавці Parfeniuk, Артем Пивоваров, MamaRika, KALUSH, Schmalgauzen і Skofka.
Найпопулярніші треки 2024 року
Перше місце серед композицій посів хіт "Teresa & Maria", створений у дуеті Alyona Alyona та Jerry Heil, які цього року представляли Україну на конкурсі "Євробачення". Слідом за ним ідуть одразу два треки Klavdia Petrivna: "Я тобі брехала" та "Знайди мене", що підтвердило її лідерство в музичних чартах.
Топ-10 найбільш прослуховуваних треків:
- Alyona Alyona та Jerry Heil — "Teresa & Maria"
- Klavdia Petrivna — "Я тобі брехала"
- Klavdia Petrivna — "Знайди мене"
- Chico, Qatoshi, 100лиця — "Покохай мене"
- DOROFEEVA і LEBIGA — "А я все плакала"
- KRBK — "Крепче"
- Артем Пивоваров і Klavdia Petrivna — "Барабан"
- SadSvit та СТРУКТУРА ЩАСТЯ — "Силуети"
- WELLBOY та Parfeniuk — "Забий"
- WELLBOY — "Додому"
Нагадаємо, у листопаді повідомлялося, що спільний трек Леді Ґаґи та Бруно Марса Die With a Smile ("Померти з посмішкою") набрав 1 мільярд прослуховувань за три місяці, встановивши рекорд на стримінговому сервісі Spotify.