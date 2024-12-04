Spotify назвав найпрослуховуваніших українських артистів 2024 року і топтреки

Лідером за прослуховуваннями стала Klavdia Petrivna, а головним треком — "Teresa & Maria" від Alyona Alyona і Jerry Heil.

Стримінговий сервіс Spotify підбив підсумки року і представив щорічний звіт Wrapped. У 2024 році найпопулярнішою українською виконавицею стала Klavdia Petrivna, відома під своїм справжнім ім'ям як Соломія Опришко. Її треки домінували в плейлистах слухачів по всій Україні.

Топ-10 найбільш прослуховуваних українських артистів:

Клавдія Петрівна KRBK Гурт "Скрябін" DOROFEEVA YakTak Валентин Стрикало KOLA SadSvit Jerry Heil WELLBOY

Фото: Скриншот

Другу десятку популярних виконавців склали не менш відомі артисти: реперка Alyona Alyona, гурти "Океан Ельзи", "Boombox", "100лиця", виконавці Parfeniuk, Артем Пивоваров, MamaRika, KALUSH, Schmalgauzen і Skofka.

Найпопулярніші треки 2024 року

Перше місце серед композицій посів хіт "Teresa & Maria", створений у дуеті Alyona Alyona та Jerry Heil, які цього року представляли Україну на конкурсі "Євробачення". Слідом за ним ідуть одразу два треки Klavdia Petrivna: "Я тобі брехала" та "Знайди мене", що підтвердило її лідерство в музичних чартах.

Топ-10 найбільш прослуховуваних треків:

Alyona Alyona та Jerry Heil — "Teresa & Maria" Klavdia Petrivna — "Я тобі брехала" Klavdia Petrivna — "Знайди мене" Chico, Qatoshi, 100лиця — "Покохай мене" DOROFEEVA і LEBIGA — "А я все плакала" KRBK — "Крепче" Артем Пивоваров і Klavdia Petrivna — "Барабан" SadSvit та СТРУКТУРА ЩАСТЯ — "Силуети" WELLBOY та Parfeniuk — "Забий" WELLBOY — "Додому"

Фото: Скриншот

Нагадаємо, у листопаді повідомлялося, що спільний трек Леді Ґаґи та Бруно Марса Die With a Smile ("Померти з посмішкою") набрав 1 мільярд прослуховувань за три місяці, встановивши рекорд на стримінговому сервісі Spotify.