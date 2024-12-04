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Spotify назвав найпрослуховуваніших українських артистів 2024 року і топтреки

Клавдія Петрівна
Фото: Instagram | Klavdia Petrivna стала найпрослуховуванішим українським артистом у 2024 році

Лідером за прослуховуваннями стала Klavdia Petrivna, а головним треком — "Teresa & Maria" від Alyona Alyona і Jerry Heil.

Стримінговий сервіс Spotify підбив підсумки року і представив щорічний звіт Wrapped. У 2024 році найпопулярнішою українською виконавицею стала Klavdia Petrivna, відома під своїм справжнім ім'ям як Соломія Опришко. Її треки домінували в плейлистах слухачів по всій Україні.

Топ-10 найбільш прослуховуваних українських артистів:

  1. Клавдія Петрівна
  2. KRBK
  3. Гурт "Скрябін"
  4. DOROFEEVA
  5. YakTak
  6. Валентин Стрикало
  7. KOLA
  8. SadSvit
  9. Jerry Heil
  10. WELLBOY
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Фото: Скриншот

Другу десятку популярних виконавців склали не менш відомі артисти: реперка Alyona Alyona, гурти "Океан Ельзи", "Boombox", "100лиця", виконавці Parfeniuk, Артем Пивоваров, MamaRika, KALUSH, Schmalgauzen і Skofka.

Найпопулярніші треки 2024 року

Перше місце серед композицій посів хіт "Teresa & Maria", створений у дуеті Alyona Alyona та Jerry Heil, які цього року представляли Україну на конкурсі "Євробачення". Слідом за ним ідуть одразу два треки Klavdia Petrivna: "Я тобі брехала" та "Знайди мене", що підтвердило її лідерство в музичних чартах.

Топ-10 найбільш прослуховуваних треків:

  1. Alyona Alyona та Jerry Heil — "Teresa & Maria"
  2. Klavdia Petrivna — "Я тобі брехала"
  3. Klavdia Petrivna — "Знайди мене"
  4. Chico, Qatoshi, 100лиця — "Покохай мене"
  5. DOROFEEVA і LEBIGA — "А я все плакала"
  6. KRBK — "Крепче"
  7. Артем Пивоваров і Klavdia Petrivna — "Барабан"
  8. SadSvit та СТРУКТУРА ЩАСТЯ — "Силуети"
  9. WELLBOY та Parfeniuk — "Забий"
  10. WELLBOY — "Додому"
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Фото: Скриншот

Нагадаємо, у листопаді повідомлялося, що спільний трек Леді Ґаґи та Бруно Марса Die With a Smile ("Померти з посмішкою") набрав 1 мільярд прослуховувань за три місяці, встановивши рекорд на стримінговому сервісі Spotify.