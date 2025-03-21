Нам нав'язують хворобу: вчені з'ясували, що в TikTok багато неправдивої інформації про СДУГ

СДУГ є серйозним розладом, який легко може десятиліттями порушувати життя людей, аж до повсякденної рутини. Однак учені з'ясували, що на популярній медіаплатформі переважає хибна інформація про нього.

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В епоху соціальних мереж, коли платформи на кшталт TikTok слугують центрами для обміну особистими історіями та інформацією, нещодавнє дослідження пролило світло на точність контенту, пов'язаного із синдромом дефіциту уваги та гіперактивності СДУГ, виявивши серйозну небезпеку для його споживачів, пише HealthDay.

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Дослідники з Університету Британської Колумбії проаналізували 100 найпопулярніших відео на TikTok з тегом #ADHD і виявили, що менш ніж половина тверджень про симптоми СДУГ відповідають встановленим клінічним рекомендаціям.

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Життя на найвищому рівні складності: експерти розповіли, як допомогти людям зі СДУГ

Дослідження, опубліковане в журналі PLOS One, засвідчило, що багато авторів розповідають про ситуації та симптоми, які, попри свою переконливість, можуть не зовсім точно відповідати діагностичним критеріям СДУГ.

Ця невідповідність може призвести до того, що глядачі неправильно витлумачать звичайну поведінку — наприклад, випадкову забудькуватість або зволікання — як ознаки розладу. Провідна авторка дослідження Василея Карасавва наголосила: "Індивідуальні ситуації та особистий досвід — це важливі елементи, але коли вони позбавлені контексту, вони можуть призвести до неправильного розуміння СДУГ і психічного здоров'я загалом".

Щоб оцінити достовірність цього контенту, два клінічних психологи проаналізували ці популярні відео на предмет точності. Їхні результати засвідчили, що менше половини тверджень про симптоми СДУГ відповідали клінічним рекомендаціям, використовуваним фахівцями для діагностики цього захворювання. Це свідчить про те, що значна частина широко поширеного контенту може не давати точного уявлення про СДУГ.

У подальшому дослідженні взяли участь близько 850 студентів коледжу, як зі СДУГ, так і без нього, яким було показано п'ять найкращих і п'ять найгірших відеороликів, оцінених психологами. Студенти оцінили менш правдиві відеоролики більш позитивно, ніж експерти, що вказує на те, що дезінформація може прослизати непомітно для більшості молодих людей.

Крім того, студенти, які споживали більше контенту, пов'язаного зі СДУГ, були схильні переоцінювати поширеність і тяжкість цього розладу, що говорить про потенційний вплив соціальних мереж на сприйняття психічного здоров'я.

Наукова робота вчених наголошує на необхідності обережності під час інтерпретації контенту, пов'язаного зі СДУГ, особливо на платформі TikTok. Незважаючи на те, що особистий досвід може стати підтримкою і допомогти обзавестися спільнотою, він не завжди збігається з клінічними реаліями. Для отримання точної інформації та постановки правильного діагнозу людям рекомендується звертатися до медичних працівників і покладатися на науково обґрунтовані ресурси.

Раніше Фокус писав про те, що літніх людей, які страждають від СДУГ, просто не враховують у статистиці. Старші люди, які страждають від серйозного розладу, найчастіше, просто не враховуються в результатах наукових робіт, не отримуючи необхідні діагностику і лікування, показало дослідження.

Також Фокус писав про те, що передозування ліками від СДУГ стає дедалі частішим. Тривожні результати останнього дослідження свідчать, що на рік відбувалося майже 4 000 випадків передозування серед молодого населення в одних лише США.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.