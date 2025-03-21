Стосунки, що переростають в аб'юз: що змушує людей контролювати партнерів в інтернеті

Вторгнення в особистий простір, навіть коли йдеться про близьких людей, може сильно нашкодити нам і нашим стосункам із ними. Однак така поширена в інтернеті практика має за собою серйозне психологічне коріння, заявили вчені.

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У світі сучасних способів зав'язування стосунків, де цифрова взаємодія часто стоїть нарівні з особистими і фізичними зв'язками, розуміння нюансів психіки, що впливають на поведінку в мережі, набуває першочергового значення, заявили вчені. Їхнє недавнє дослідження показало, як певні риси характеру та інстинкти суперництва можуть впливати на те, як люди спілкуються зі своїми партнерами в інтернеті, пише PsyPost.

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Зловживання цифровими знайомствами — термін, який може бути незнайомий декому, але він відноситься до зловживання технологіями для контролю, спостереження або маніпулювання романтичним партнером, йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Evolutionary Psychology.

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Цей термін охоплює такі дії, як несанкціонований доступ до онлайн-акаунтів партнера, обмеження його спілкування в соціальних мережах або видача себе за нього на цифрових платформах. Подібна поведінка, хоча й здійснюється у віртуальній сфері, має реальні наслідки, впливаючи на довіру та емоційне благополуччя, з'ясували вчені.

У дослідженні розглядалася концепція внутрішньосексуальної конкуренції, яка являє собою суперництво, яке відчувають люди по відношенню до одностатевих однолітків у боротьбі за романтичну увагу. Це суперництво, яке виникає, коли два потенційні партнери цікавляться однією і тією ж людиною.

Результати дослідження показують, що люди, які відчувають підвищену внутрішньосексуальну конкуренцію, більш схильні до зловживання цифровими знайомствами. Це говорить про те, що бажання затьмарити потенційних суперників може призвести до нав'язливої поведінки в мережі, спрямованої на збереження романтичних стосунків.

Особистісні особливості також відіграють важливу роль. Дослідження показало, що люди з низьким рівнем поступливості — ті, хто може бути менш співпереживаючим або готовим до співпраці, частіше беруть участь у зловживанні цифровими знайомствами.

І навпаки, ті, хто мав високий рівень зговірливості, як правило, уникали такої поведінки, що підкреслює захисну властивість цієї риси характеру у формуванні здорової динаміки стосунків.

При цьому дослідження не виявило значних гендерних відмінностей у вчиненні актів насильства в цифрових знайомствах. Як чоловіки, так і жінки з однаковою ймовірністю брали участь у подібній поведінці, що спростовує традиційні уявлення про те, що жорстока поведінка асоціюється переважно з однією статтю.

Взаємодія між інстинктами суперництва та особистісними якостями має значний вплив на цифрову поведінку в романтичних стосунках, заявили вчені. Розвиваючи в собі такі риси, як поступливість, і пам'ятаючи про пориви та наслідки суперництва, ми можемо сприяти здоровішій і шанобливішій взаємодії як у мережі, так і за її межами.

Раніше Фокус писав про риси характеру, які можуть перешкодити побудувати гармонійні стосунки. Вчені вважають, що важливо звернути увагу насамперед на ці тривожні сигнали потенційного романтичного партнера.

Також Фокус писав про те, як визначити , що рухає другою половинкою — любов чи страх самотності. Дуже важливо розпізнати нездорові стосунки на ранній стадії, щоб уникнути згубних наслідків.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.