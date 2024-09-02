Непомітно руйнує життя: вчений розповіла про загрози, що ховаються в домашньому безладі

Брак часу на постійне підтримання чистоти та невеликий творчий безлад не є чимось чужим багатьом людям. Однак учені вважають, що в таких речах існує невидима межа, коли неприємний погляду бардак може стати небезпечним.

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Багато людей відчувають стрес і тривогу, коли стикаються з безладом у своєму будинку. Навіть невеликий бардак, що постійно потрапляє на очі, може серйозно підкосити наш моральний стан і змусити нас непомітно, але неухильно почати впадати в депресію, що вплине на кожен аспект нашого життя, пише The Conversation.

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Дослідження вчених, опубліковане в журналі The Journal of Neuroscience, ще в 2011 році показало, що безлад може перевантажувати наші когнітивні функції, створюючи обстановку, наповнену відволікаючими факторами, які борються за нашу увагу. Мозок віддає перевагу порядку, який допомагає знизити когнітивне навантаження. Захаращене оточення — це не просто візуальна неприємність: його пов'язують із негативним впливом на харчові звички, продуктивність, психічне здоров'я та навіть на такі рішення, як виховання дітей і фінансові пожертвування, пояснює Еріка Пенні, викладач клінічної психології в Сіднейському технологічному університеті.

Цікаво, що на жінках безлад позначається сильніше, ніж на чоловіках. Дослідження показали, що жінки, які живуть у захаращених будинках, відзначають вищий рівень гормонів стресу і симптоми депресії порівняно з чоловіками, які живуть в аналогічній обстановці. Це може бути пов'язано з соціальними очікуваннями і більшою відповідальністю жінок за утримання будинку, припускає Пенні. Хоча кожна людина тією чи іншою мірою схильна до безладу, надмірний безлад може бути пов'язаний з основними проблемами психічного здоров'я, такими як тривожність або обсесивно-компульсивний розлад.

Однак не всякий безлад шкідливий. Деякі дослідження показують, що певний рівень дезорганізації може сприяти творчості та призводити до нових відкриттів. Хоча вічний безлад, можливо, і не ідеальний, прагнення до ідеальної чистоти також може призвести до тривоги і стресу. Дуже важливо знайти баланс між підтриманням функціонального житлового простору і визнанням того, що деякий рівень безладу природний і навіть корисний, вважає Пенні.

Щоб впоратися із занепокоєнням, яке може спричиняти безлад, корисно використовувати практичні стратегії, як-от регулярне наведення ладу або мікроклімання протягом лише кількох хвилин щодня. Залучення інших членів сім'ї до підтримання чистоти також може полегшити тягар.

Важливо виробити мислення, яке не прирівнюватиме безлад до особистої невдачі, що дасть змогу більш співчутливо підходити до ведення домашнього господарства, радить Пенні. Нарешті, якщо безлад або пов'язана з ним тривога стають непереборними, може бути корисно звернутися до психолога. Професійна допомога може надати стратегії управління безладом таким чином, щоб це відповідало особистим цінностям і психічному благополуччю. Розуміння впливу безладу на ваше психічне здоров'я та вжиття активних заходів щодо його усунення може призвести до збалансованішого та менш стресового життя.

Раніше Фокус писав про відмінності депресії у чоловіків і жінок. Нове дослідження ДНК провело чіткі відмінності між чоловічою і жіночою депресією і вказує на необхідність різних методів діагностики та лікування.

Також Фокус писав про те, що депресію може викликати несправна імунна система. Нове дослідження припускає, що депресія може бути пов'язана не із запаленням, а з ослабленням імунної відповіді в мозку.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.