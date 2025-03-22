Известная фитнес-тренер рассказала о простом упражнении, которое продлевает жизнь (фото)

Джиллиан Майклз рассказала о простом упражнении, которое, по ее словам, не только улучшает физическую форму, но и способно продлить жизнь на семь лет.

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Знаменитый фитнес-тренер Джиллиан Майклз из США поделилась с New York Post универсальным способом улучшить физическую форму и даже возможно продлить жизнь на несколько лет. По ее словам, все это без спортзала и специального оборудования. Речь идет о простом и доступном каждому упражнении — ходьбе.

По словам Майклз, физическая активность — это личный выбор, и не все готовы к интенсивным тренировкам. Однако ходьба является отличным способом начать заботиться о себе. Она подходит большинству людей и может стать первым шагом к здоровому образу жизни.

"150 минут ходьбы в неделю могут увеличить продолжительность жизни на семь лет. Это очень простое, но невероятно эффективное упражнение", — подчеркнула тренер.

По мнению Джиллиан, ходьба является отличным способом начать заботиться о себе Фото: Fitnessera

Американка добавила, что важно не ограничиваться только минимальным уровнем активности и стремиться к большему. Она рекомендует начинать с 5000 шагов в день и при необходимости использовать беговую дорожку.

Майклс так рассказала, что ее утренняя рутина каждый день выглядит немного по-разному, но она старается придерживаться некоторых вещей.

"Я действительно даю себе несколько часов, прежде чем что-то съесть. Я стараюсь пить больше жидкости, а затем смотрю, как будет выглядеть мой день, и, честно говоря, я вписываю упражнения туда, где это возможно", — добавила она.

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