Відома фітнес-тренерка розповіла про просту вправу, яка подовжує життя (фото)

Джилліан Майклз розповіла про просту вправу, яка, за її словами, не тільки покращує фізичну форму, а й здатна продовжити життя на сім років.

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Знаменита фітнес-тренерка Джилліан Майклз зі США поділилася з New York Post універсальним способом поліпшити фізичну форму і навіть можливо продовжити життя на кілька років. За її словами, все це без спортзалу та спеціального обладнання. Йдеться про просту і доступну кожному вправу — ходьбу.

За словами Майклз, фізична активність — це особистий вибір, і не всі готові до інтенсивних тренувань. Однак ходьба є чудовим способом почати піклуватися про себе. Вона підходить більшості людей і може стати першим кроком до здорового способу життя.

"150 хвилин ходьби на тиждень можуть збільшити тривалість життя на сім років. Це дуже проста, але неймовірно ефективна вправа", — наголосила тренерка.

На думку Джилліан, ходьба є чудовим способом почати піклуватися про себе Фото: Fitnessera

Американка додала, що важливо не обмежуватися лише мінімальним рівнем активності та прагнути більшого. Вона рекомендує починати з 5000 кроків на день і за потреби використовувати бігову доріжку.

Майклс так розповіла, що її ранкова рутина щодня має трохи різний вигляд, але вона намагається дотримуватися деяких речей.

"Я дійсно даю собі кілька годин, перш ніж щось з'їсти. Я намагаюся пити більше рідини, а потім дивлюся, який вигляд матиме мій день, і, чесно кажучи, я вписую вправи туди, де це можливо", — додала вона.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.