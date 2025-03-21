Шкодить не тільки чистоті, а й здоров'ю: вчені розповіли про небезпеку безладу в домі

Розкидані навколо речі без чіткого місця і регулярного прибирання є сумним, але буденним явищем для деяких людей. Однак учені вважають, що вони наражають своє здоров'я на серйозну небезпеку.

Related video

Коли дні стають довшими і перші натяки на тепло змінюються зимовою прохолодою, у багатьох сім'ях починається знайомий ритуал — весняне прибирання. Хоча наведення ладу може здатися не більше ніж сезонним обов'язком, експерти стверджують, що безлад може принести набагато більше користі, ніж просто надати будинку неохайного вигляду, пише Manchester Evening News.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Нове опитування, опубліковане компанією Roseland, показало, що надмірний безлад може негативно позначитися як на фізичному, так і на психічному здоров'ї, потенційно сприяючи розвитку алергії, проблем із диханням і навіть стресових станів. 88% британців зізналися, що потребують наведення ладу, тому ця проблема більш поширена, ніж багато хто думає.

Важливо

Непомітно руйнує життя: вчений розповіла про загрози, що ховаються в домашньому безладі

Доктор Бабак Ашрафі, лікар загальної практики з Superdrug Online Doctor, попереджає, що безлад у домі створює ідеальне середовище для розмноження алергенів, таких як пилові кліщі, лупа домашніх тварин і навіть цвіль. Скупчення речей, особливо в сирих приміщеннях, таких як кухні та ванні кімнати, можуть призвести до накопичення спор плісняви, які, як відомо, посилюють проблеми з диханням.

За даними Агентства з охорони здоров'я Великої Британії (UKHSA), близько двох мільйонів будинків в Англії вражені пліснявою, що становить значний ризик для здоров'я, особливо для тих, хто вже має захворювання легенів або ослаблену імунну систему. Вдихання цих спор може викликати постійний кашель, хрипи і навіть легеневі інфекції у важких випадках.

Крім алергенів і цвілі, наявність безладу також підвищує ймовірність розмноження бактерій. Доктор Ашрафі зазначає, що неприбрані приміщення часто залишаються без регулярного прибирання, що дає змогу бактеріям затримуватися на поверхнях. На кухнях, де відбувається приготування їжі, така зневага може підвищити ризик виникнення захворювань, що передаються з їжею.

Норовірус, одна з найпоширеніших причин шлунково-кишкових інфекцій, може зберігатися на забруднених поверхнях упродовж кількох днів і ефективно знищується тільки за допомогою чистячих засобів на основі відбілювача. Випадки захворювань, пов'язаних із норовірусом, значно зростають у холодні місяці, але можуть погіршуватися недотриманням гігієни та нечистотами в приміщенні в будь-яку пору року.

Часто ігнорована проблема, пов'язана з безладом, — це наявність мікропластику в будинку. Теодор Генрі, професор екологічної токсикології Університету Геріот-Ватт, підкреслює, що повітря в приміщенні може бути основним джерелом впливу мікропластику.

Частинки синтетичного текстилю, килимів і домашнього пилу можуть осідати на продуктах харчування або безпосередньо вдихатися, що робить захаращені будинки з великою кількістю оббивки і килимів особливо вразливими. Хоча дослідження довгострокових наслідків вдихання мікропластику тривають, перші дослідження показують, що вони можуть сприяти запаленню і подразненню дихальних шляхів.

Крім ризиків для фізичного здоров'я, надмірний безлад може впливати і на психічний стан. Доктор Ашрафі зазначає, що життя в хаотичній обстановці може підвищити рівень стресу і тривоги, що ускладнює концентрацію уваги, розслаблення і сон.

Вчені пов'язали безлад у приміщенні з підвищенням рівня кортизолу, основного гормону стресу в організмі, що підкріплює ідею про те, що охайний простір може сприяти спокою. Психологічні переваги організації виходять за рамки простої естетики — порядок у домі може сприяти почуттю контролю, зниженню когнітивного перевантаження і навіть підвищенню продуктивності.

З огляду на ці проблеми зі здоров'ям, експерти рекомендують методично боротися з безладом, приділяючи особливу увагу таким зонам підвищеного ризику, як кухні, ванні кімнати та спальні приміщення.

Регулярне прибирання, правильна вентиляція та зменшення кількості домашнього пилу можуть значно поліпшити якість повітря в приміщенні. Хоча весняне прибирання може здатися простим завданням, його вплив на загальний стан здоров'я і самопочуття набагато глибший, ніж багато хто думає.

Раніше Фокус писав про те, як невдалий антибіотик перетворили на засіб від бур'янів. Вчені переробили невдалий антибіотик на потужну зброю проти інвазивних бур'янів, давши надію фермерам, які борються зі зростаючою стійкістю до гербіцидів.

Також Фокус писав про те, що стійкі до антибіотиків бактерії процвітають у лікарнях. Провівши докладне дослідження стічних вод у лікувальних установах, вчені виявили місця, що кишать шкідливими бактеріями. І що ще гірше — багато з них стійкі до антибіотиків.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.