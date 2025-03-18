Найден неожиданный источник тысячи тонн пластикового загрязнения: скрывается во рту человека

Исследователи обнаружили, что распространенная среди людей привычка на самом деле может быть источником пластикового загрязнения, о котором никто не знал.

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С тех пор как около 180 лет назад люди впервые изобрели пластик, он успел стать настоящей проблемой для всей планеты. Исследования показывают, что крохотные частицы микропластика уже проникли в почву, воздух и воды планеты, а также в наших телах и даже в дыхании дельфинов. Теперь ученые обнаружили еще один источник пластикового загрязнения, который ранее не был учтен, пишет Science Alert.

Теперь ученые считают, что тысячи тонн пластикового загрязнения могут выходить в окружающую среду ежегодно буквально через наши рты. Дело в том, что большая часть жевательной резинке в продаже изготавливается из различных синтетических каучуков на основе нефти — похожих на пластиковый материал, используемый в автомобильных шинах.

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По словам научного сотрудника факультета окружающей среды и наук о жизни в Университете Портсмута Дэвида Джонса, он посвятил 15 лет изучению проблемы пластикового загрязнения. Любопытно, что большинство людей на планете также не задумываются над тем, из чего на самом деле сделана их любимая жевательная резинка.

Отметим, что не существует строгого определения синтетической основы жевательной резинки. Однако химический анализ показывает, что жевательная резинка на самом деле содержит:

стирол-бутадиен, используемый для производства шин;

полиэтилен, используемый для производства пакетов и бутылок;

поливинилацетат — древесный клей;

некоторое количество подсластителя;

ароматизатор.

Надежных статистических данных о количестве производимой жевательной резинки немного, но одна рецензируемая глобальная оценка утверждает, что в год производится 1,74 триллиона штук. По словам Дэвида Джонса, его исследования показали, что в среднем вес одной подушечки жевательной резинки составляет 1,4 г — простыми словами, в мире ежегодно производится невероятные 2,436 миллиона тонн жевательной резинки. Около трети (30%) этого веса, или чуть более 730 000 тонн, составляет синтетическая основа жевательной резинки.

Ученые обеспокоены тем, что большинство людей на планете перестают думать жевательной резинке, как только выплевывают ее. Однако, как и другие виды пластика, синтетическая жевательная резинка не разлагается и может сохраниться в окружающей среде в течение многих лет.

Что происходит с жевательной резинкой в окружающей среде?

После того как пережеванную резинку выбрасывают, она затвердевает, растрескивается и распадается на микропластик — этот процесс может длиться десятилетия. Увы, очистка от нее стоит недешево, потому что это трудоемко.

Некоторые страны предприняли усилия по утилизации жевательной резинки — для этого были установлены специальные контейнеры, однако проблема все еще остается актуальной. Исследователи обнаружили, что очистка жевательной резинки является решением проблемы этой формы загрязнения пластиком, однако ученые утверждают — это не так.

Производители, вносящие финансовый вклад в усилия по очистке, похожи на производителей пластика, которые платят сборщикам мусора и мусорным мешкам на волонтерских уборках пляжей. Ни то, ни другое не решает первопричину проблемы.

По словам Джонса, как и в случае с одноразовыми пластиковыми предметами, с загрязнением жевательной резинкой нужно бороться со всех сторон — просвещение, сокращение, альтернативы, инновации, ответственность производителя и законодательство.

Ранее Фокус писал о том, что на Земле найден новый источник токсичных крохотных частиц: встречается буквально повсюду.