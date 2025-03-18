Знайдено несподіване джерело тисяч тонн пластикового забруднення: ховається в роті людини

Дослідники виявили, що поширена серед людей звичка насправді може бути джерелом пластикового забруднення, про яке ніхто не знав.

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Відтоді як близько 180 років тому люди вперше винайшли пластик, він встиг стати справжньою проблемою для всієї планети. Дослідження показують, що крихітні частинки мікропластику вже проникли в ґрунт, повітря і води планети, а також у наших тілах і навіть у диханні дельфінів. Тепер учені виявили ще одне джерело пластикового забруднення, яке раніше не було враховано, пише Science Alert.

Тепер учені вважають, що тисячі тонн пластикового забруднення можуть виходити в навколишнє середовище щорічно буквально через наші роти. Річ у тім, що більша частина жувальної гумки в продажу виготовляється з різних синтетичних каучуків на основі нафти — схожих на пластиковий матеріал, що використовується в автомобільних шинах.

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За словами наукового співробітника факультету навколишнього середовища і наук про життя в Університеті Портсмута Девіда Джонса, він присвятив 15 років вивченню проблеми пластикового забруднення. Цікаво, що більшість людей на планеті також не замислюються над тим, із чого насправді зроблена їхня улюблена жувальна гумка.

Зазначимо, що не існує суворого визначення синтетичної основи жувальної гумки. Однак хімічний аналіз показує, що жувальна гумка насправді містить:

стирол-бутадієн, який використовується для виробництва шин;

поліетилен, який використовується для виробництва пакетів і пляшок;

полівінілацетат — деревний клей;

деяка кількість підсолоджувача;

ароматизатор.

Надійних статистичних даних про кількість виробленої жувальної гумки небагато, але одна глобальна оцінка, що рецензується, стверджує, що на рік виробляється 1,74 трильйона штук. За словами Девіда Джонса, його дослідження показали, що в середньому вага однієї подушечки жувальної гумки становить 1,4 г — простими словами, у світі щороку виробляється неймовірні 2,436 мільйона тонн жувальної гумки. Близько третини (30%) цієї ваги, або трохи понад 730 000 тонн, становить синтетична основа жувальної гумки.

Учені стурбовані тим, що більшість людей на планеті перестають думати про жувальну гумку, щойно випльовують її. Однак, як і інші види пластику, синтетична жувальна гумка не розкладається і може зберегтися в навколишньому середовищі протягом багатьох років.

Що відбувається з жувальною гумкою в навколишньому середовищі?

Після того як пережовану гумку викидають, вона твердне, розтріскується і розпадається на мікропластик — цей процес може тривати десятиліття. На жаль, очищення від неї коштує недешево, тому що це трудомістко.

Деякі країни доклали зусиль для утилізації жувальної гумки — для цього було встановлено спеціальні контейнери, проте проблема все ще залишається актуальною. Дослідники виявили, що очищення жувальної гумки є розв'язанням проблеми цієї форми забруднення пластиком, проте вчені стверджують — це не так.

Виробники, які роблять фінансовий внесок у зусилля з очищення, схожі на виробників пластику, які платять збирачам сміття і сміттєвим мішкам на волонтерських прибираннях пляжів. Ні те, ні інше не вирішує першопричину проблеми.

За словами Джонса, як і у випадку з одноразовими пластиковими предметами, із забрудненням жувальною гумкою потрібно боротися з усіх боків — просвіта, скорочення, альтернативи, інновації, відповідальність виробника і законодавство.

Раніше Фокус писав про те, що на Землі знайдено нове джерело токсичних крихітних частинок: зустрічається буквально всюди.