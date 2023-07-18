Непомічений убивця. Галас навколо аспартаму затьмарив більш небезпечний поширений канцероген

Поки весь світ турбується про аспартам, інший, небезпечніший канцероген, метил евгенол, тихо таїться в наших повсякденних продуктах.

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Міжнародне агентство з дослідження раку (МАДР) спричинило інформаційну бурю, коли віднесла аспартам, штучний підсолоджувач, який міститься в газованій воді та жувальній гумці, до числа речовин, здатних викликати рак. На тлі паніки та обурення інша хімічна речовина — метилевгенол, залишилася непоміченою, незважаючи на те, що її було віднесено до ймовірних канцерогенів, що є вищим рівнем ризику, ніж аспартам, пише Genetic Literacy Project.

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Що таке метилевгенол і чому він має вас хвилювати? Це поширена хімічна речовина, що входить до складу ефірних олій, соусу песто та ароматичних свічок. Інакше кажучи, він часто і непомітно оточує нас. Основне занепокоєння викликає те, що, згідно з рейтингом МАДР, він може становити більший ризик розвитку раку, ніж аспартам.

Проте реакція на нову класифікацію метилевгенолу була не настільки бурхливою, як на обурення з приводу аспартаму. Можливо, так вийшло тому, що багатьом людям важко пов'язати такі повсякденні продукти, як соус песто або ефірні олії, з потенційним ризиком для здоров'я. А можливо, тому, що метилевгенол не пов'язаний безпосередньо з великими корпораціями, на відміну від аспартаму, який виробляється газованою промисловістю, яку часто критикують.

Чи означає це, що вам негайно слід відмовитися від використання ефірних олій або вживання соусу песто? Не обов'язково. Якщо речовина здатна викликати рак, це ще не означає, що вона його викличе, особливо якщо її кількість невелика. Проте важливо знати про речовини, з якими ми стикаємося в повсякденному житті, і робити усвідомлений вибір на користь того, що ми хочемо вживати.

Різна реакція на класифікацію аспартаму і метилевгенолу, проведену МАДР, також свідчить про тривожну закономірність: сприйняття ризику населенням часто визначається не стільки науковими даними, скільки засобами масової інформації та соціальними наративами. Наприклад, якщо багато людей бояться таких хімічних речовин, як аспартам і гербіцид гліфосат, тому що вони асоціюються з великими корпораціями, то вони можуть не помічати таких самих небезпечних речовин у продуктах, які вони вважають натуральними або корисними.

Як споживачі, ми повинні не обмежуватися заголовками і галасом, а більш виважено підходити до оцінки ризику. Ми повинні звертати увагу не тільки на те, чи класифікується та чи інша речовина як потенційний канцероген, а й на те, в яких кількостях ми можемо зазнати її впливу, а також на загальні дані про шкоду.

Класифікації МАДР є корисним інструментом для розуміння потенційних ризиків, але вони є лише частиною глобальної картини. Необхідно враховувати й інші фактори, такі як доза, частота впливу та індивідуальна сприйнятливість. А в разі сумнівів слід звертатися до фахівців, які можуть дати зважені, засновані на фактах рекомендації.

У кінцевому і невтішному підсумку, галас навколо аспартаму і відносне мовчання з приводу метилевгенолу нагадують нам про силу суспільного сприйняття і важливість наукової грамотності. Це також наголошує на необхідності отримання більш виваженої, заснованої на фактах інформації для ухвалення рішень про те, що ми додаємо до свого організму і до свого дому.

Раніше Фокус писав про те, що аспартам пов'язали з ризиком розвитку раку. ВООЗ і Міжнародне агентство з дослідження раку визнали аспартам "можливо канцерогенним для людини".

Також Фокус писав про те, чи дійсно аспартам викликає рак. Популярний підсолоджувач тепер перебуває під пильним оком систем охорони здоров'я і вчених у всьому світі, а про вплив ярлика "можливого канцерогену" на індустрію дієтичних напоїв і споживачів нам ще належить дізнатися.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.