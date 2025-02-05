Вже наступного тижня: що подарувати до Дня усіх закоханих

В Україні заведено 14 лютого обмінюватись валентинками й вітати своїх коханих, але традиції деяких інших країн можуть здивувати. Наприклад, в Японії у цей день заведено вітати лише чоловіків.

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Вже 14 лютого в Україні святкуватимуть День святого Валентина. Закохані вітатимуть одне одного поцілунками, романтичними побаченнями й приємними сюрпризами. Традиційно українці в цей день обмінюються валентинками й подарунками. Фокус розібрався, які є традиції до Дня усіх закоханих у світі та що краще подарувати другій половинці.

День святого Валентина святкують по-різному

Як передали в УНІАН, в різних країнах світу традиції відрізняються. Зокрема, в Італії 14 лютого дарують солодощі й ставлять п'єсу "Ромео і Джульєтта". У Канаді й Данії заведено обмінюватись засушеними білими квітами.

В Естонії цей день не має такого романтичного контексту, тому місцеві дарують подарунки не лише коханим, але й друзям і родичам. На Філіппінах 14 лютого — популярна дата для весілля, бо у цей день витрати на церемонію бере на себе муніципалітет.

В Японії у День святого Валентина подарунки отримують лише чоловіки, для жінок є інша дата — 14 березня. Дівчата купують "шоколад вдячності" для малознайомих хлопців, однокласників і колег. Для близьких друзів і коханих японки традиційно виготовляють цукерки самі.

В Австралії деякі чоловіки показують своє кохання в цей день за допомогою дуже дорогих валентинок і розкішних подарунків. В Ісландії у День всіх закоханих розпалюють велике багаття, вдаривши каменем об камінь. У деяких мусульманських країнах святкування романтичного дня може обернутись штрафом.

Найгірші подарунки у День святого Валентина

У виданні "Факти" опублікували добірку з п’яти найгірших ідей подарунків до Дня всіх закоханих:

доглядова косметика для вікової шкіри (може образити натяком на вік або стан шкіри, жінки зазвичай купують собі такі засоби самостійно);

чай для схуднення або абонемент у спортзал (може бути сприйнятий як натяк на зайву вагу);

мерч з місця роботи (навіть на дуже гарній чашці одразу впаде в очі логотип як доказ, що подарунок — безплатний);

побутові предмети, наприклад електрочайник або праска (у цьому немає романтики, лише необхідність, до того ж спільна).

Важливо пам’ятати, що подарунок характеризує того, хто його готував — його щедрість, смак та ставлення до людини, яка презент отримала.

Що краще подарувати у День святого Валентина

Універсального подарунка, який сподобався б усім, не існує. Навіть гроші, які зазвичай виручають в подібних ситуаціях, можуть бути сприйняті у цей день лише як небажання пригадувати смаки й побажання другої половинки.

Однак у "5 каналі" опублікували кілька порад, які збільшують шанси не прогадати з подарунком коханій людині:

Дізнайтесь (або згадайте) про уподобання партнера. Зокрема, людина може не любити сюрпризи. Не обирайте надто практичні речі. Наприклад, автомобільний набір може бути потрібним, але не викликати тих романтичних емоцій. Не апелюйте до старих спогадів. Нагадування про неприємні моменти з минулого у цей день будуть зайвими, як і використання ідей з попередніх стосунків. Не намагайтесь обійтися мінімумом зусиль. Купити коробку шоколаду або дешевий тематичних суверенів — просто, але може бути сприйнято як байдужість.

Найголовніше, пам’ятайте, що подарунки — не про гроші, а про увагу та бажання зробити людині приємно. Іноді найкращим вибором стає не щось матеріальне, а спільний час. Уважність до близьких часто значно спрощує вибір подарунків, адже тоді не потрібно гадати на кавовій гущі, що може сподобатися людині.

Нагадаємо, у Harper's Bazaar опублікували добірку найромантичніших фільмів до Дня святого Валентина.

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