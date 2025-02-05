Вже наступного тижня: що подарувати до Дня усіх закоханих
В Україні заведено 14 лютого обмінюватись валентинками й вітати своїх коханих, але традиції деяких інших країн можуть здивувати. Наприклад, в Японії у цей день заведено вітати лише чоловіків.
Вже 14 лютого в Україні святкуватимуть День святого Валентина. Закохані вітатимуть одне одного поцілунками, романтичними побаченнями й приємними сюрпризами. Традиційно українці в цей день обмінюються валентинками й подарунками. Фокус розібрався, які є традиції до Дня усіх закоханих у світі та що краще подарувати другій половинці.
День святого Валентина святкують по-різному
Як передали в УНІАН, в різних країнах світу традиції відрізняються. Зокрема, в Італії 14 лютого дарують солодощі й ставлять п'єсу "Ромео і Джульєтта". У Канаді й Данії заведено обмінюватись засушеними білими квітами.
В Естонії цей день не має такого романтичного контексту, тому місцеві дарують подарунки не лише коханим, але й друзям і родичам. На Філіппінах 14 лютого — популярна дата для весілля, бо у цей день витрати на церемонію бере на себе муніципалітет.
В Японії у День святого Валентина подарунки отримують лише чоловіки, для жінок є інша дата — 14 березня. Дівчата купують "шоколад вдячності" для малознайомих хлопців, однокласників і колег. Для близьких друзів і коханих японки традиційно виготовляють цукерки самі.
В Австралії деякі чоловіки показують своє кохання в цей день за допомогою дуже дорогих валентинок і розкішних подарунків. В Ісландії у День всіх закоханих розпалюють велике багаття, вдаривши каменем об камінь. У деяких мусульманських країнах святкування романтичного дня може обернутись штрафом.
Найгірші подарунки у День святого Валентина
У виданні "Факти" опублікували добірку з п’яти найгірших ідей подарунків до Дня всіх закоханих:
- доглядова косметика для вікової шкіри (може образити натяком на вік або стан шкіри, жінки зазвичай купують собі такі засоби самостійно);
- чай для схуднення або абонемент у спортзал (може бути сприйнятий як натяк на зайву вагу);
- мерч з місця роботи (навіть на дуже гарній чашці одразу впаде в очі логотип як доказ, що подарунок — безплатний);
- побутові предмети, наприклад електрочайник або праска (у цьому немає романтики, лише необхідність, до того ж спільна).
Важливо пам’ятати, що подарунок характеризує того, хто його готував — його щедрість, смак та ставлення до людини, яка презент отримала.
Що краще подарувати у День святого Валентина
Універсального подарунка, який сподобався б усім, не існує. Навіть гроші, які зазвичай виручають в подібних ситуаціях, можуть бути сприйняті у цей день лише як небажання пригадувати смаки й побажання другої половинки.
Однак у "5 каналі" опублікували кілька порад, які збільшують шанси не прогадати з подарунком коханій людині:
- Дізнайтесь (або згадайте) про уподобання партнера. Зокрема, людина може не любити сюрпризи.
- Не обирайте надто практичні речі. Наприклад, автомобільний набір може бути потрібним, але не викликати тих романтичних емоцій.
- Не апелюйте до старих спогадів. Нагадування про неприємні моменти з минулого у цей день будуть зайвими, як і використання ідей з попередніх стосунків.
- Не намагайтесь обійтися мінімумом зусиль. Купити коробку шоколаду або дешевий тематичних суверенів — просто, але може бути сприйнято як байдужість.
Найголовніше, пам’ятайте, що подарунки — не про гроші, а про увагу та бажання зробити людині приємно. Іноді найкращим вибором стає не щось матеріальне, а спільний час. Уважність до близьких часто значно спрощує вибір подарунків, адже тоді не потрібно гадати на кавовій гущі, що може сподобатися людині.
Нагадаємо, у Harper's Bazaar опублікували добірку найромантичніших фільмів до Дня святого Валентина.
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