"Бесконечная вселенная" внутри зеркала: случайная покупка стала сенсацией (фото)

Покупатель приобрел стильное зеркало, но дома обнаружил, что оно светится неоновыми огнями. Неожиданная находка быстро набрала популярность в сети.

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Житель Калифорнии (США) недавно испытал удивление после покупки, как он считал, простого стильного зеркала. Пользователь Reddit, известный под ником u/intelligent_cold2544, поделился своей находкой на популярном форуме.

40-летний мужчина быстро привлек внимание зрителей на платформе. В посте, где были представлены изображения зеркала в форме кошки, обнаружился неожиданный сюрприз: это было не просто зеркало, а светящийся предмет с яркими неоновыми эффектами.

"Я взял его на распродаже, думая, что это классное зеркало, а потом заметил заглушку. Я не знал, чего ожидать, так как не мог проверить в магазине. В итоге подключил его, когда пришел домой. Я влюблен!" — написал он.

Открытие пользователем Reddit зеркала с неоновой подсветкой вызвало восторг у зрителей. Некоторые из них поделились своими забавными впечатлениями от сюрприза, который преподнес им покупатель.

"Они и не подозревали, что это самое крутое зеркало", "Бесконечная вселенная… Кошки до самого дна", "Ми-и-иу! Это потрясающе", "Да здравствует гипнокот", — писали они.

Открытие пользователем Reddit зеркала с неоновой подсветкой вызвало восторг у зрителей Фото: Reddit

Пост также вызвал широкий резонанс, вызвав дискуссию о том, что нужно сделать, чтобы купить отличную вещь во время шопинга, и набрал более 18 000 голосов.

Чтобы узнать, как извлечь максимум пользы из походов по магазинам и избежать возможных ловушек, Newsweek обратился к Марии Фореро, владелице Moda con Mars, компании, специализирующейся на поиске подержанных вещей. Женщина поделилась тремя главными советами для успешного шопинга, независимо от того, ищет ли покупатель конкретную вещь или заглядывает в магазин случайно.

"Во-первых, отдавайте предпочтение качественным материалам. Я ищу одежду из высококачественных тканей, таких как шелк, лен, кожа, хлопок, бамбук, кашемир и некоторые виды шерсти. Шерсть может быть сложной — лучше всего, когда она качественная и мягкая, а не колючая или чрезмерно изношенная", — сказала Фореро.

Второй совет — понять ценность вещи перед покупкой.

"Если вещь дизайнерская и уцененная, я обычно проверяю ее на подлинность и наличие каких-либо дефектов. Изучение розничных цен и цен перепродажи помогает мне выявить настоящие выгодные предложения, а не завышенные цены на подержанные вещи", — добавила она.

В последнем совете Фореро подчеркивает, что важно пользоваться акциями магазинов.

Ранее Фокус сообщал, что супруги нашли тайные любовные письма 100-летней давности. Домовладелец отметил, что они с супругой проводят своего рода историческое расследование, узнавая больше о первых жильцах своего дома.

Также стало известно, что семья обнаружила бассейн прямо в гостиной. Все началось с того, что Даниэль и ее мама Донна обратили внимание на различие в покрытии пола: одна его часть была деревянной, а другая – бетонной. Заинтригованные этим, женщины решили разобраться, в чем дело.