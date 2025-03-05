"Нескінченний всесвіт" усередині дзеркала: випадкова покупка стала сенсацією (фото)

Покупець придбав стильне дзеркало, але вдома виявив, що воно світиться неоновими вогнями. Несподівана знахідка швидко набрала популярності в мережі.

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Житель Каліфорнії (США) нещодавно відчув здивування після покупки, як він вважав, простого стильного дзеркала. Користувач Reddit, відомий під ніком u/intelligent_cold2544, поділився своєю знахідкою на популярному форумі.

40-річний чоловік швидко привернув увагу глядачів на платформі. У пості, де було представлено зображення дзеркала у формі кішки, виявився сюрприз: це було не просто дзеркало, а предмет, що світився, з яскравими неоновими ефектами.

"Я взяв його на розпродажі, думаючи, що це класне дзеркало, а потім помітив заглушку. Я не знав, чого очікувати, оскільки не міг перевірити в магазині. У підсумку під'єднав його, коли прийшов додому. Я закоханий!" — написав він.

Відкриття користувачем Reddit дзеркала з неоновим підсвічуванням викликало захват у глядачів. Деякі з них поділилися своїми кумедними враженнями від сюрпризу, який підніс їм покупець.

"Вони й не підозрювали, що це найкрутіше дзеркало", "Нескінченний всесвіт... Кішки до самого дна", "Мі-і-і-іу! Це приголомшливо", "Хай живе гіпнокот", — писали вони.

Відкриття користувачем Reddit дзеркала з неоновим підсвічуванням викликало захват у глядачів Фото: Reddit

Пост також викликав широкий резонанс, викликавши дискусію про те, що потрібно зробити, щоб купити чудову річ під час шопінгу, і набрав понад 18 000 голосів.

Щоб дізнатися, як отримати максимум користі з походів по магазинах і уникнути можливих пасток, Newsweek звернувся до Марії Фореро, власниці Moda con Mars, компанії, що спеціалізується на пошуку старих речей. Жінка поділилася трьома головними порадами для успішного шопінгу, незалежно від того, шукає покупець конкретну річ чи зазирає до магазину випадково.

"По-перше, віддавайте перевагу якісним матеріалам. Я шукаю одяг із високоякісних тканин, таких як шовк, льон, шкіра, бавовна, бамбук, кашемір і деякі види вовни. Вовна може бути складною — найкраще, коли вона якісна і м'яка, а не колюча або надмірно зношена", — сказала Фореро.

Друга порада — зрозуміти цінність речі перед покупкою.

"Якщо річ дизайнерська й уцінена, я зазвичай перевіряю її на справжність і наявність будь-яких дефектів. Вивчення роздрібних цін і цін перепродажу допомагає мені виявити справжні вигідні пропозиції, а не завищені ціни на вживані речі", — додала вона.

В останній пораді Фореро підкреслює, що важливо користуватися акціями магазинів.

Раніше Фокус повідомляв, що подружжя знайшло таємні любовні листи 100-річної давності. Домовласник зазначив, що вони з дружиною проводять свого роду історичне розслідування, дізнаючись більше про перших мешканців свого будинку.

Також стало відомо, що сім'я виявила басейн просто у вітальні. Усе почалося з того, що Даніель та її мама Донна звернули увагу на відмінність у покритті підлоги: одна її частина була дерев'яною, а інша — бетонною. Заінтриговані цим, жінки вирішили розібратися, у чому справа.