Лучшие подарки на Новый год: самые полезные гаджеты для родных и близких (фото, видео)

Дарить на новогодние праздники смартфоны, планшеты, фены — это уже банально. К счастью, есть нетривиальные устройства, которые могут приятно удивить.

Остался месяц до Нового года, и самое время готовить подарки для близких. Издание The Washinghton Post порекомендовало несколько полезных гаджетов, которые стоит подарить на праздники.

Идеального подарка не существует, но можно подобрать для друга и родственника именно то устройство, которое ему будет необходимо. Одни любят новые технологии, другие — хотят больше удобства, третьи — зациклены на практической пользе. Техническая команда СМИ составила список лучшего оборудования, которое покупала или протестировала в 2024 году.

Ray-Ban Meta: умная камера на голове

Смарт-очки Ray-Ban Meta Фото: Cкриншот

Смарт-очки второго поколения могут казаться странным гаджетом, пока скептик не попробует их надеть. Для журналиста Криса Веласко они стали приятным открытием, приятным способом слушать музыку и делать довольно четкие фото на бегу.

Впрочем, он советует не слишком полагаться на функции искусственного интеллекта, которые не всегда работают, как ожидается. Цена для среднестатистического украинца довольно высока: от 14 400 грн.

Noco Boost X GBX45: пусковое устройство для авто

Иногда подготовка к худшему окупается, портативный генератор может выручить водителя в трудной ситуации. Он даст автомобилю энергию для запуска двигателя, подзарядит севший мобильный телефон, подсветит фонариком в темноте. Стоимость такой страховки начинается от 7400 грн.

Заряжается Noco Boost X GBX45 через разъем USB-С или через 12-вольтный "прикуриватель" прямо в дороге. Он выдерживает экстремальные температуры, поэтому может находиться в салоне круглый год. У производителя есть модели для разных автомобилей, но эксперты советуют брать на уровень выше, чем нужно.

Noco Boost X GBX45

Chipolo CARD Spot: брелок для поиска вещей

Bluetooth-трекер Chipolo CARD Spot легко помещается в бумажнике Фото: Скриншот

Если человек часто теряет кошелек, куртку или другие вещи, то поможет Chipolo CARD Spot. Это тонкое устройство размером с кредитку с Bluetooth-трекером, совместимым с сетью Find My от Apple. Ее местоположение всегда можно отыскать на карте, если рядом хотя бы в 60 метрах находятся другие устройства от Apple. Встроенный динамик издает специфический звук и помогает найти вещи, если они куда-то завалились и не видны. Такой подарок обойдется примерно в 2500 грн.

Logitech MX Ergo S: мышь для тех, кто долго сидит за компьютером

Необычная компьютерная мышь имеет большой трекбол, к которому нужно привыкнуть. Но после этого он позволяет весьма точно управлять движениями курсора. MX Ergo S имеет уникальный наклон под углом 20 градусів, по словам производителя, это удобнее размещает предплечье и снижает напряжение мышц запястья на 27%.

Помимо трекбола, у мыши есть шесть настраиваемых кнопок, в том числе переключатель чувствительности. MX Ergo S — беспроводная, одного заряда аккумулятора хватает на 120 дней работы. Cтоит такой гаджет 5999 гривен на сайте Logitech.

Logitech MX Ergo S

Bose TV Speaker: улучшит звук ТВ

Акустическая система Bose TV Speaker Фото: Cкриншот

Полезный подарок для тех, у кого уже довольно старый телевизор, но нет денег или просто необходимости покупать новый. Звуковая панель станет отличной заменой встроенным динамикам, выводя звучание на совершенно иной уровень всего за 10 000 грн.

У Bose TV Speaker довольно высокая мощность при очень компактных габаритах, а беспроводной формат позволяет установить ее где-угодно и подключить к телевизору через Bluetooth. Для подключения можно также использовать оптический выход или HDMI. Есть функция улучшения диалогов, чтобы отчетливо слышать все реплики в фильмах и сериалах.

ReMarkable Paper Pro: роскошный цифровой блокнот

Цифровой блокнот ReMarkable Paper Pro позволяет писать и рисовать Фото: Скриншот

Совершенно непрактичный и дорогой, но при этом очень модный подарок, который подойдет творческим людям, постоянно делающим заметки и зарисовки. Все записи можно сохранять в облаке, время работы батареи измеряется неделями, а последняя модель еще и отображает разные цвета, что добавляет немного больше привлекательности вашим заметкам, электронным книгам и PDF-файлам.

ReMarkable Paper Pro стоит почти 36 000 гривен. За куда меньшие деньги можно купить не менее модный iPad начального уровня и Apple Pencil, но они не так сильно выделяют владельца из толпы.

LectroFan Micro2: помощник для отдыха

Некоторые люди хорошо отдыхают только в привычной обстановке и под любимые успокаивающие звуки. Крошечный генератор белого шума может воспроизводить звуки вентилятора или разбивающихся волн, чтобы заглушить шум гостиничного номера во время путешествия или за окном дома. Устройство имеет стандартный Bluetooth-динамик, с его помощью можно воспроизводить музыку или аудиокниги.

Генератор белого шума LectroFan Micro2

Ранее аналитики назвали лучшие бюджетные смартфоны 2024 года. Выбранные модели обладают хорошим соотношением цены и качества, поэтому тоже станут хорошим новогодним подарком.