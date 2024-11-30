Найкращі подарунки на Новий рік: найкорисніші гаджети для рідних і близьких (фото, відео)

Дарувати на новорічні свята смартфони, планшети, фени — це вже банально. На щастя, є нетривіальні пристрої, які можуть приємно здивувати.

Залишився місяць до Нового року, і саме час готувати подарунки для близьких. Видання The Washinghton Post порекомендувало кілька корисних гаджетів, які варто подарувати на свята.

Ідеального подарунка не існує, але можна підібрати для друга і родича саме той пристрій, який йому буде необхідний. Одні люблять нові технології, інші — хочуть більше зручності, треті — зациклені на практичній користі. Технічна команда ЗМІ склала список найкращого обладнання, яке купувала або протестувала у 2024 році.

Ray-Ban Meta: розумна камера на голові

Смарт-окуляри Ray-Ban Meta Фото: Cкриншот

Смарт-окуляри другого покоління можуть здаватися дивним гаджетом, поки скептик не спробує їх одягнути. Для журналіста Кріса Веласко вони стали приємним відкриттям, приємним способом слухати музику і робити досить чіткі фото на бігу.

Утім, він радить не надто покладатися на функції штучного інтелекту, які не завжди працюють, як очікується. Ціна для середньостатистичного українця доволі висока: від 14 400 грн.

Noco Boost X GBX45: пусковий пристрій для авто

Іноді підготовка до найгіршого окупається, портативний генератор може виручити водія у важкій ситуації. Він дасть автомобілю енергію для запуску двигуна, підзарядить мобільний телефон, що сів, підсвітить ліхтариком у темряві. Вартість такої страховки починається від 7400 грн.

Заряджається Noco Boost X GBX45 через роз'єм USB-С або через 12-вольтний "прикурювач" прямо в дорозі. Він витримує екстремальні температури, тому може перебувати в салоні цілий рік. У виробника є моделі для різних автомобілів, але експерти радять брати на рівень вище, ніж потрібно.

Noco Boost X GBX45

Chipolo CARD Spot: брелок для пошуку речей

Bluetooth-трекер Chipolo CARD Spot легко поміщається в гаманці Фото: Скриншот

Якщо людина часто втрачає гаманець, куртку або інші речі, то допоможе Chipolo CARD Spot. Це тонкий пристрій розміром із кредитку з Bluetooth-трекером, сумісним із мережею Find My від Apple. Його місце розташування завжди можна відшукати на карті, якщо поруч хоча б за 60 метрів знаходяться інші пристрої від Apple. Вбудований динамік видає специфічний звук і допомагає знайти речі, якщо вони кудись завалилися і їх не видно. Такий подарунок обійдеться приблизно в 2500 грн.

Logitech MX Ergo S: миша для тих, хто довго сидить за комп'ютером

Незвичайна комп'ютерна миша має великий трекбол, до якого потрібно звикнути. Але після цього він дає змогу вельми точно керувати рухами курсору. MX Ergo S має унікальний нахил під кутом 20 градусів, за словами виробника, це зручніше розміщує передпліччя і знижує напругу м'язів зап'ястя на 27%.

Крім трекбола, у миші є шість настроюваних кнопок, зокрема перемикач чутливості. MX Ergo S — бездротова, одного заряду акумулятора вистачає на 120 днів роботи. Коштує такий гаджет 5999 гривень на сайті Logitech.

Logitech MX Ergo S

Bose TV Speaker: поліпшить звук ТБ

Акустична система Bose TV Speaker Фото: Cкриншот

Корисний подарунок для тих, у кого вже досить старий телевізор, але немає грошей або просто необхідності купувати новий. Звукова панель стане чудовою заміною вбудованим динамікам, виводячи звучання на зовсім інший рівень всього за 10 000 грн.

У Bose TV Speaker доволі висока потужність за дуже компактних габаритів, а бездротовий формат дає змогу встановити її будь-де та під'єднати до телевізора через Bluetooth. Для підключення можна також використовувати оптичний вихід або HDMI. Є функція поліпшення діалогів, щоб чітко чути всі репліки у фільмах і серіалах.

ReMarkable Paper Pro: розкішний цифровий блокнот

Цифровий блокнот ReMarkable Paper Pro дає змогу писати та малювати Фото: Скриншот

Абсолютно непрактичний і дорогий, але водночас дуже модний подарунок, який підійде творчим людям, які постійно роблять нотатки і замальовки. Усі записи можна зберігати в хмарі, час роботи батареї вимірюється тижнями, а остання модель ще й відображає різні кольори, що додає трохи більше привабливості вашим нотаткам, електронним книжкам і PDF-файлам.

ReMarkable Paper Pro коштує майже 36 000 гривень. За значно менші гроші можна купити не менш модний iPad початкового рівня і Apple Pencil, але вони не так сильно виділяють власника з натовпу.

LectroFan Micro2: помічник для відпочинку

Деякі люди добре відпочивають тільки у звичній обстановці та під улюблені заспокійливі звуки. Крихітний генератор білого шуму може відтворювати звуки вентилятора або хвиль, що розбиваються, щоб заглушити шум готельного номера під час подорожі або за вікном будинку. Пристрій має стандартний Bluetooth-динамік, з його допомогою можна відтворювати музику або аудіокниги.

Генератор білого шуму LectroFan Micro2

Раніше аналітики назвали найкращі бюджетні смартфони 2024 року. Обрані моделі мають гарне співвідношення ціни та якості, тому теж стануть хорошим новорічним подарунком.