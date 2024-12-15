Бюджетно, но с душой: как выбрать подарок в секонд-хенде, чтобы порадовать, а не обидеть

Времена, когда презент, приобретенный в секонд-хенде или на барахолке, считался чем-то обидным, давно прошли. Сейчас наоборот, многие стараются найти там что-то особенное. Однако, покупая подарок в секонд-хенде, вы должны быть уверены, что человек, которому он предназначается, правильно отреагирует на него.

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Продолжая тему секонд-хендов, нельзя обойти стороной тему покупки подарков в таких магазинах, ведь Рождество и Новый год не за горами. Любители вещей с историей понимают, что в комиссионках и на барахолках можно найти по-настоящему уникальные вещи, которые порадуют и восхитят тех, кто знает в них толк. Как правильно выбирать и дарить подарки, приобретенные в секонд-хендах, рассказывает The Guardian.

Если раньше вещь из секонд-хенда считалась обидным и даже оскорбительным подарком, поскольку ассоциировалась с экономией и неуважением, то сейчас времена изменились. Просто для понимания: мировой рынок "подержанных" вещей оценивается в $130 млрд и к 2028 году вырастет до $350 млрд, а по результатам опроса, проведенного ресурсом Vinted, каждый шестой из респондентов готов дарить только подержанные вещи.

В связи с таким поворотом сформировался ряд правил этика, которые объясняют, как вібрать и как правильно преподнести подарок из секонд-хенда.

Говорите правду

Если вы выбрали для кого-то из друзей или близких подарок на секонд-хенде, не скрывайте этого. Если вы знаете, что винтажные вещи – то, что любит человек, ему будет приятно узнать о ваших попытках найти для него нечто особенное. Но если вы, купив в комиссионке или на секонд-хенде какую-то уникальную брендовую вещь, например, керамику, красивую куклу или украшение от известного бренда (а такое там попадается довольно часто), будете лгать, что потратили на нее массу денег, купив оригинал в дорогом магазине, это вам чести не сделает. Да и не факт, что кто-то другой не раскроет историю происхождения вашего подарка.

Уместность

Если вы решили порадовать кого-то винтажной вещью, важно знать, чем увлекается человек, которому собираетесь искать подарок.

"Тщательно подобранный винтажный подарок — это сокровище. Это продуманная вещь, которая добавит дому настоящего характера", — говорит Хлоя Макдональд, которая продает винтажные товары для дома. Например, подсвечники и подставки для книг массива дерева, оникса и алебастра – желанные подарки в декабре. Анна О'Брайен, продавец на Depop и продавец автомобилей из Frome, предлагает сосредоточиться на вещах, которые растут в цене с возрастом, например, на первых изданиях романов или одежде, разработанной, чтобы выдержать испытание временем. Для гарантированной сентиментальной ценности она предлагает выбрать что-то, связное с личным. Например, это может быть бодик для ребенка с годом его рождения, книга любимого автора или пластинка с архивными мелодиями.

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Детские вещи от известных брендов

Не секрет, что многие из тех, кто является постоянными клиентами секонд-хендов, в первый день завоза спешат разобрать максимум люксовых вещей. Как правило, это очень качественная одежда от известных брендов. Затем они чаще всего перепродают ее уже в своих соцсетях, но гораздо дешевле, чем вещи на сайтах этих марок. Вот там можно искать одежду в подарок детям на праздники: пижамы, вещи для совсем маленьких и тому подобное.

Второй вариант заполучить такие вещи – отправиться на "охоту" самостоятельно. Но будьте готовы к очередям и штурму дверей секонд-хенда в первые минуты после открытия.

Убедитесь, что ваш подарок выглядит соответствующим образом

Все подержанные подарки должны проходить строгую проверку. Книги проверяйте на отсутствие страниц, в игрушках заменяйте батарейки, одежду отнесите в экологичную химчистку. Если вы покупаете роскошную брендовую одежду секонд-хенд, убедитесь, что это не подделка.

Дополните свой подарок

Эйприл Салсбери, специалист по винтажным вещам, считает, что если найти идеальное сочетание для подарка, купленного в секонд-хенде, то его эмоциональная ценность станет гораздо выше. Она предлагает сочетать бестселлер с кашемировым джемпером, купленным в благотворительном магазине, или винтажный графин с бутылкой красного.

Фото: Getty

Красивая упаковка

Если вам повезло отхватить в секонд-хенде брендовое платье из коллекции именитого дизайнера в подарок, не стоит удешевлять свой подарок дешевой оберточной бумагой и скотчем. Раскошельтесь на красивую винтажную бумагу и упакуйте платье, перевязав подарок бархатной лентой и добавив веточку ели и каплю парфюма, чтобы сделать радость от презента более яркой.

Ранее Фокус писал, какие вещи категорически нельзя покупать в секонд-хенде.