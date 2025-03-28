"Як грати в пінг-понг": Зеленський пояснив, чому не хоче говорити з Путіним (відео)

Переговори з президентом Росії Володимиром Путіним схожі на гру в пінг-понг: часто діалог просто не має сенсу. Далеко не завжди можна отримати виразну відповідь.

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Київ віддає перевагу переговорам з іншими представниками Росії заявив на брифінгу ввечері 28 березня президент України Володимир Зеленський.

Президент України вважає, що російський лідер просто боїться говорити з ним особисто. У Путіна немає аргументів для переговорів з українською стороною.

"Це як пінг-понг — те, що говорить Путін. Не завжди можна отримати відповідь. У принципі ми погодилися б говорити не з ним, а з кимось, хто представляв би Росію", — повідомив Зеленський.

Глава держави допускає можливість переговорів із представниками російського бізнесу.

"У них багато регіонів, включно з окремими серйозними напрямками бізнесу. Ми б із ними спілкувалися, якщо в них є бачення закінчити війну. Якщо вони готові йти всупереч тому, що Путін не хоче закінчити війну", — додав глава держави.

Крім цього, всередині Росії є опозиційні сили, які зараз бояться Путіна. Зеленський сподівається, що за підтримки Європи, США та України представники опозиції погодяться вести переговори.

Нагадаємо, Україна і Росія за участю США погодили енергетичне перемир'я. У Києві кажуть, що воно має діяти з 23-24 березня.

Вашингтон почав відходити від обіцянок швидко закінчити війну в Україні. Тепер конкретні часові рамки для укладення миру встановлювати не будуть.