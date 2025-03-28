"Как играть в пинг-понг": Зеленский объяснил, почему не хочет говорить с Путиным (видео)

Переговоры с президентом России Владимиром Путиным похожи на игру в пинг-понг: часто диалог просто не имеет смысла. Далеко не всегда можно получить внятный ответ.

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Киев предпочитает переговоры с другими представителями России заявил на брифинге вечером 28 марта президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Украины считает, что российский лидер просто боится говорить с ним лично. У Путина нет аргументов для переговоров с украинской стороной.

"Это как пинг-понг — то, что говорит Путин. Не всегда можно получить ответ. В принципе мы согласились бы говорить не с ним, а с кем-то, кто представлял бы Россию", — сообщил Зеленский.

Глава государства допускает возможность переговоров с представителями российского бизнеса.

"У них много регионов, включая отдельные серьезные направления бизнеса. Мы бы с ними общались, если у них есть видение закончить войну. Если они готовы идти вопреки тому, что Путин не хочет закончить войну", — добавил глава государства.

Кроме этого, внутри России имеются оппозиционные силы, которые сейчас боятся Путина. Зеленский надеется, что при поддержке Европы, США и Украины представители оппозиции согласятся вести переговоры.

Напомним, Украина и Россия при участии США согласовали энергетическое перемирие. В Киеве говорят, что оно должно действовать с 23-24 марта.

Вашингтон начал отходить от обещаний быстро закончить войну в Украине. Теперь конкретные временные рамки для заключения мира устанавливать не будут.