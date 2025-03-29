Найкращі серіали Netflix: топ-7 успішних адаптацій книг короля детективів Гарлана Кобена

Харлан Кобен написав понад 30 романів, багато з яких стали бестселерами. Його книги розійшлися накладом у 80 мільйонів, і кілька з них уже екранізовані. Телеадаптації детективів письменника користуються величезною популярністю у глядачів.

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63-річний американський письменник Гарлан Кобен — автор понад 30 захопливих детективів і трилерів. По всьому світу продано близько 80 мільйонів його книжок, перекладених різними мовами світу, які стали бестселерами. Його твори винятково підходять для екранних адаптацій, завдяки захопливій розповіді, хитромудрим сюжетам і переконливим персонажам. Романи Кобена часто поєднують у собі саспенс, таємницю і сімейну драму, забезпечуючи ідеальне тло для найзахопливіших трилерів.

У 2018 році Кобен підписав угоду з Netflix, згідно з якою 14 його романів стануть серіалами. Минулого року один із них – "Твоя перша остання брехня" – потрапив до Топ-10 телевізійних шоу стримінгу за загальною кількістю переглядів (98 млн). Фокус зібрав найзнаменитіші екранізації Гарлана Кобена і пропонує вибрати щось для себе для перегляду на вихідних.

"Безневинний"

Іспанський серіал "Безневинний" режисера Оріоля Пауло став одним із найпопулярніших на Netflix, а його рейтинг на Rotten Tomatoes склав 100%.

У центрі сюжету – Матео Відаль (Маріо Касас), чиє життя набуває похмурого оберту після ненавмисного вбивства, приводячи його в похмурий світ таємниць і злочинів. Тільки-но він починає відчувати любов і смак свободи, нав'язливий телефонний дзвінок руйнує його спокій, відкидаючи головного героя назад у жах, від якого, як думав Матео, він утік.

На сьогодні ця робота визнана найкращою екранізацією книги Гарлана Кобена, що вийшла 2005 року. Скрупульозне дотримання вихідного матеріалу письменника забезпечує точне представлення його роботи, задовольняючи шанувальників і залучаючи нову аудиторію. Серіал забезпечує ідеальний баланс між саспенсом і розвитком персонажів, створюючи розповідь, яка не тільки переконлива, а й емоційно резонансна.

Критики також відзначають прекрасну операторську роботу, якість виробництва і темп оповіді.

"Тримайс ближче" (Stay Close)

"Тримайся ближче" – британський детективний міні-серіал, заснований на однойменному романі Гарлана Кобена 2012 року, випущений Red Production Company для Netflix.

Восьмисерійний фільм розповідає історію про трьох людей, які мають комфортне життя. Кожен із них приховує серію секретів, не розповідаючи про них навіть найближчим людям. Але рано чи пізно всі вони будуть розкриті. Меган – уважна мати трьох чудових дітей, що займається поєднанням їхнього виховання з роботою. Рей – фотограф, який захоплюється документальною зйомкою і намагається відповідати завищеним очікуванням оточуючих людей. Брум – досвідчений детектив, який має нездорову одержимість розслідуванням справи про людину, зниклу безвісти.

Події починаються з того, що давня подруга Меган повідомляє їй новину, яка приводить її в шок. З цього моменту її життя перетинається з долями Брума і Рея найнезвичайнішим чином. І тепер нищівне минуле кожного з них повернеться і наздожене всіх.

Серіал відомий як один із найкрутіших телевізійних трилерів. Він сповнений несподіваних поворотів, які змусять глядача засумніватися буквально в усьому, глибоко занурюючись у брудні секрети і заплутані стосунки.

"Одного разу збрехавши" (Fool Me Once)

"Одного разу збрехавши" – восьмисерійний британський серіал Netflix 2024 року з Мішель Кіган і Джоанною Ламлі в головних ролях, адаптований Денні Броклхерстом за романом Кобена 2016 року.

Історія обертається навколо Майї Стерн, яка вважає, що у вбивстві її чоловіка Джо є щось більше, ніж здається на перший погляд. Водночас племінниця Майї Еббі та племінник Деніел вирушають на пошуки, щоб розкрити правду про вбивство своєї матері та інтригуючі зв'язки, що пов'язують обидві справи. Серіал сплітає захопливу розповідь, тримаючи глядачів у напрузі, досліджуючи складнощі обману і сімейні таємниці в типовій манері Кобена.

Місце дії телесеріалу, на відміну від книги, перенесено зі США до Великої Британії. Автор роману виступив як виконавчий продюсер шоу.

"У густому лісі"

"У густому лісі" — польський детективний міні-серіал, заснований на романі Гарлана Кобена "Хаща".

Історія розгортається навколо прокурора Павла Копинського, якого переслідує нерозкрите зникнення його сестри в лісі 25 років тому. Коли він береться за справу, пов'язану з убивством хлопчика в літньому таборі, то виявляє зв'язки зі зникненням своєї сестри. У процесі розслідування він стикається з давно похованими секретами і зі своїм минулим, яке, як він думав, залишилося позаду.

З рейтингом 89% на Rotten Tomatoes серіал вміло зберігає тривожні відтінки, присутні в оригінальній книжці Кобена, при цьому сплітаючи складну розповідь, що досліджує вплив минулого на сьогодення.

"Притулок Гарлана Кобена"

"Притулок Гарлана Кобена" – американський детективний драматичний телесеріал із Джейденом Майклом, Констанс Циммер, Еббі Корріган і Адріаном Грінсмітом у головних ролях. Він заснований на молодіжному романі Харлана Кобена "Притулок" 2011 року.

У центрі сюжету – Міккі Болітар, який вирушає в нове життя в Касселтоні, штат Нью-Джерсі, після раптової смерті батька. Поки Міккі долає труднощі свого нового середовища, він виявляється втягнутим у загадкове зникнення однокласниці Ешлі Кент. Із зусиллями нових друзів, Міккі починає розкривати складні пазли, аби віднайти Ешлі та розгадати похмурі таємниці, пов'язані зі зникненням та його батьком.

Раптово з'являється загадкова старенька, яка стверджує, що батько Міккі живий, і що смерть його батька – лише частина великої змовленої головоломки. Розгадка таємниці приводить його глибоко в темний підземний світ, прихований під, здавалося б, спокійною приміською громадою Касселтона.

"Не кажи нікому"

"Не кажи нікому" – трилер французького режисера Гійома Кане. Це перша і єдина екранізація у вигляді повнометражного художнього фільму, заснована на книзі Гарлана Кобена.

Стрічка розповідає історію доктора Алекса Бека, який через вісім років після жорстокого вбивства своєї дружини Марго отримує анонімний електронний лист, який передбачає, що вона, можливо, все ще жива. У міру того, як Алекс занурюється в таємницю, він виявляється втягнутим у павутину змови, що включає корумповану поліцію, приховані мотиви і минуле, яке, як думав, він розумів.

"Незнайомка"

"Незнайомка" – восьмисерійний британський містичний серіал Netflix 2020 року, що оповідає про Адама Прайса, чиє життя набирає темного оберту, коли таємнича незнайомка розкриває нищівну таємницю про його дружину Корін, яка незабаром після цього зникає. У міру того, як світ Адама руйнується, серіал переплітає кілька сюжетних ліній за участю інших жителів, здавалося б, ідилічного міста, кожна з яких пов'язана тривожними одкровеннями незнайомця.

Шоу не тільки зберігає захопливу напругу, притаманну оригінальній роботі Кобена 2015 року, а й заглиблюється в складнощі людських стосунків, моралі та наслідки похованих секретів.

Раніше Фокус писав про 5 найкращих детективних серіалів, які тримають у напрузі до останньої хвилини.