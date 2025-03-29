Лучшие сериалы Netflix: топ-7 самых успешных адаптаций книг короля детективов Харлана Кобена

Харлан Кобен написал свыше 30 романов, многие из которых стали бестселлерами. Его книги разошлись тиражом в 80 миллионов, и несколько из них уже экранизированы. Телеадаптации детективов писателя пользуются огромной популярностью у зрителей.

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63-летний американский писатель Харлан Кобен – автор более 30 захватывающих детективов и триллеров. По всему миру продано около 80 миллионов его книг, переведенных на разные языки мира и ставших бестселлерами. Его произведения исключительно подходят для экранных адаптаций, благодаря захватывающему повествованию, замысловатым сюжетам и убедительным персонажам. Романы Кобена часто сочетают в себе саспенс, тайну и семейную драму, обеспечивая идеальный фон для самых захватывающих триллеров.

В 2018 году Кобен подписал соглашение с Netflix, согласно которому 14 его романов станут сериалами. В прошлом году один из них – "Твоя первая последняя ложь" – попал в Топ- 10 телевизионных шоу стриминга по общему количеству просмотров (98 млн). Фокус собрал самые знаменитые экранизации Харлана Кобена и предлагает выбрать что-то для себя для просмотра на выходных.

"Харлан Кобен. Невиновен"

Вышедший в 2021 году испанский сериал "Харлан Кобен. Невиновен" режиссера Ориоля Пауло стал одним из самых просматриваемых на Netflix, а его рейтинг на Rotten Tomatoes составил 100%.

В центре сюжета – Матео Видаль (Марио Касас), чья жизнь принимает мрачный оборот после непреднамеренного убийства, приводя его в мрачный мир тайн и преступлений. Как только он начинает испытывать любовь и вкус свободы, навязчивый телефонный звонок разрушает его спокойствие, отбрасывая главного героя обратно в кошмар, от которого, как думал Матео, он сбежал.

На сегодняшний день эта работа признана лучшей экранизацией книги Харлана Кобена, вышедшей в 2005 году. Скрупулезное следование исходному материалу писателя обеспечивает точное представление его работы, удовлетворяя поклонников и привлекая новую аудиторию. Сериал обеспечивает идеальный баланс между саспенсом и развитием персонажей, создавая повествование, которое не только убедительно, но и эмоционально резонансно.

Критики также отмечают прекрасную операторскую работу, качество производства и темп повествования.

"Оставайся рядом" (Stay Close)

"Оставайся рядом" (другое название "Прошлое не отпустит") – британский детективный мини-сериал, основанный на одноименном романе Харлана Кобена 2012 года, выпущенный Red Production Company для Netflix.

Восьмисерийный фильм рассказывает историю о троих людях, имеющих комфортную жизнь. Каждый из них скрывает серию секретов, не рассказывая о них даже самым близким людям. Но рано или поздно все они будут раскрыты. Меган – внимательная мать троих прекрасных детей, занимающаяся совмещением их воспитания с работой. Рэй – фотограф, увлекающийся документальной съемкой и пытающийся соответствовать завышенным ожиданиям окружающих людей. Брум – опытный детектив, имеющий нездоровую одержимость расследованием дела о человеке, пропавшем без вести.

События начинаются с того, что давняя подруга Меган сообщает ей новость, приводящую ее в шок. С этого момента ее жизнь пересекается с судьбами Брума и Рэя самым необычным образом. И теперь сокрушительное прошлое каждого из них вернется и настигнет всех.

Сериал известен как один из самых крутых телевизионных триллеров. Он полон неожиданных поворотов, которые заставят зрителя усомниться буквально во всем, глубоко погружаясь в грязные секреты и запутанные отношения.

"Единожды солгав" (Fool Me Once)

"Единожды солгав" – восьмисерийный британский сериал Netflix 2024 года с Мишель Киган и Джоанной Ламли в главных ролях, адаптированный Дэнни Броклхерстом по роману Кобена 2016 года.

История вращается вокруг Майи Стерн, которая считает, что в убийстве ее мужа Джо есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд. В то же время племянница Майи Эбби и племянник Дэниел отправляются на поиски, чтобы раскрыть правду об убийстве своей матери и интригующие связи, связывающие оба дела. Сериал сплетает захватывающее повествование, держа зрителей в напряжении, исследуя сложности обмана и семейные тайны в типичной манере Кобена.

Место действия телесериала, в отличае от книги, перенесено из США в Великобританию. Автор романа выступил в качестве исполнительного продюсера шоу.

"В густом лесу"

"В густом лесу" — польский детективный мини-сериал, основанный на романе Харлана Кобена "Чаща".

История разворачивается вокруг прокурора Павла Копиньского, которого преследует нераскрытое исчезновение его сестры в лесу 25 лет назад. Когда он берется за дело, связанное с убийством мальчика в летнем лагере, то обнаруживает связи с исчезновением своей сестры. В процессе расследования он сталкивается с давно похороненными секретами и со своим прошлым, которое, как он думал, осталось позади.

С рейтингом 89% на Rotten Tomatoes сериал умело сохраняет тревожные оттенки, присутствующие в оригинальной книге Кобена, при этом сплетая сложное повествование, которое исследует влияние прошлого на настоящее.

"Приют Харлана Кобена"

"Приюте Харлана Кобена" – американский детективный драматический телесериал с Джейденом Майклом, Констанс Циммер, Эбби Корриган и Адрианом Гринсмитом в главных ролях. Он основан на молодежном романе Харлана Кобена "Приют" 2011 года.

В центре сюжета – Микки Болитар, который отправляется в новую жизнь в Касселтоне, штат Нью-Джерси, после внезапной смерти отца. Пока Микки преодолевает трудности своей новой среды, он оказывается втянутым в загадочное исчезновение одноклассницы Эшли Кент. С усилиями новых друзей, Микки начинает раскрывать сложные пазлы, чтобы найти Эшли и разгадать мрачные тайны, связанные с исчезновением и его отцом.

Внезапно появляется загадочная старушка, утверждающая, что отец Микки жив, и что смерть его отца — лишь часть большой заговоренной головоломки. Разгадка тайны приводит его глубоко в темный подземный мир, скрытый под, казалось бы, спокойным пригородным сообществом Касселтона.

"Не говори никому"

"Не говори никому" – триллер французского режиссера Гийома Кане. Это первая и единственная экранизация в виде полнометражного художественного фильма, основанная на книге Харлана Кобена.

Лента рассказывает историю доктора Алекса Бека, который через восемь лет после жестокого убийства своей жены Марго получает анонимное электронное письмо, предполагающее, что она, возможно, все еще жива. По мере того, как Алекс погружается в тайну, он оказывается втянутым в паутину заговора, включающую коррумпированную полицию, скрытые мотивы и прошлое, которое, как думал, он понимал.

"Незнакомка"

"Незнакомка" – восьмисерийный британский мистический сериал Netflix 2020 года, повествующий об Адаме Прайсе, чья жизнь принимает темный оборот, когда таинственная незнакомка раскрывает сокрушительную тайну о его жене корин, которая вскоре после этого исчезает. По мере того, как мир Адама рушится, сериал переплетает несколько сюжетных линий с участием других жителей, казалось бы, идиллического города, каждая из которых связана тревожными откровениями незнакомца.

Шоу не только сохраняет захватывающее напряжение, присущее оригинальной работе Кобена 2015 года, но и углубляется в сложности человеческих отношений, морали и последствия похороненных секретов.

Ранее Фокус писал про 5 лучших детективных сериалов, которые держат в напряжении до последней минуты.