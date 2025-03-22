5 лучших детективных сериалов, которые держат в напряжении до последней минуты (видео)

В мире киноиндустрии детективный жанр всегда остается одним из самых популярных. Запутанные преступления, харизматичные следователи и неожиданные развязки — все это делает такие сериалы по-настоящему увлекательными.

Related video

Если вы любите истории, где каждая деталь имеет значение, а разгадка заставляет задуматься, эти 5 детективных сериалов станут идеальным выбором для просмотра на выходных. Фокус собрал для вас подборку лучших детективных шоу, которые точно не дадут оторваться от экрана, судя по их рейтингам от IMDb.

"Лютер"

Британский сериал о детективе Джоне Лютере, который расследует жестокие преступления в Лондоне, борясь со своими внутренними демонами.

Рейтинг IMDb: 8.4.

Трейлер сериала "Лютер"

"Белый лотос"

Хотя этот сериал больше сатира на современное общество, он имеет сильную детективную линию: в каждом сезоне есть загадочное убийство, которое раскрывается в финале. Сейчас выходит третий сезон (по серии в неделю).

Рейтинг IMDb: 8.0.

Трейлер сериала "Белый лотос"

"Декстер"

Сериал о судмедэксперте, который ведет двойную жизнь серийного убийцы, охотящегося на преступников, избежавших правосудия. В главной роли Майкл Холл.

Рейтинг IMDb: 8.6.

Трейлер сериала "Декстер"

"Элементарно"

Альтернативная интерпретация историй о Шерлоке Холмсе, где Джонни Ли Миллер играет детектива в современном Нью-Йорке, а Ватсон — это женщина (Люси Лью).

Рейтинг IMDb: 7.9.

Трейлер сериала "Элементарно"

"Ганнибал"

Стильный психологический триллер о взаимоотношениях детектива Уилла Грэма и культового серийного убийцы Ганнибала Лектера.

Рейтинг IMDb: 8.5.

Трейлер сериала "Ганнибал"

Напомним, умер звезда "Гарри Поттера" и "Доктора Кто" Саймон Фишер-Бекер.

Также Фокус писал о другой подборке детективных сериалов.