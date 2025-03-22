5 найкращих детективних серіалів, які тримають у напрузі до останньої хвилини (відео)

У світі кіноіндустрії детективний жанр завжди залишається одним із найпопулярніших. Заплутані злочини, харизматичні слідчі та несподівані розв’язки – усе це робить такі серіали по-справжньому захопливими.

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Якщо ви любите історії, де кожна деталь має значення, а розгадка змушує задуматися, ці 5 детективних серіалів стануть ідеальним вибором для перегляду на вихідних. Фокус зібрав для вас добірку найкращих детективних шоу, які точно не дадуть відірватися від екрана, зважаючи на їхні рейтинги від IMDb.

"Лютер"

Британський серіал про детектива Джона Лютера, який розслідує жорстокі злочини в Лондоні, борючись зі своїми внутрішніми демонами.

Рейтинг IMDb: 8.4.

Трейлер серіалу "Лютер"

"Білий лотос"

Хоча цей серіал більше сатира на сучасне суспільство, він має сильну детективну лінію: у кожному сезоні є загадкове вбивство, яке розкривається в фіналі. Наразі виходить третій сезон (по серії на тиждень).

Рейтинг IMDb: 8.0.

Трейлер серіалу "Білий лотос"

"Декстер"

Серіал про судмедексперта, який веде подвійне життя серійного вбивці, що полює на злочинців, які уникли правосуддя. У головній ролі Майкл Голл.

Рейтинг IMDb: 8.6.

Трейлер серіалу "Декстер"

"Елементарно"

Альтернативна інтерпретація історій про Шерлока Голмса, де Джонні Лі Міллер грає детектива в сучасному Нью-Йорку, а Ватсон – це жінка (Люсі Лью).

Рейтинг IMDb: 7.9.

Трейлер серіалу "Елементарно"

"Ганнібал"

Стильний психологічний трилер про взаємини детектива Вілла Грема і культового серійного вбивці Ганнібала Лектера.

Рейтинг IMDb: 8.5.

Трейлер серіалу "Ганнібал"

Нагадаємо, помер зірка "Гаррі Поттера" та "Доктора Хто" Саймон Фішер-Бекер.

Також Фокус писав про іншу добірку детективних серіалів.